والمارت با هدست واقعیت مجازی به کارمندانش آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، والمارت قصد دارد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی بیش از یک میلیون کارمند خود در سراسر آمریکا آموزش دهد. این خرده فروشی با استفاده از ۱۷ هزار هدست Oculus Go در تمام ۵ هزار فروشگاه خود سعی دارد آموزش هایی برای کارمندان خود فراهم کند که مدیران این شرکت در واحد های Walmart Academy دریافت می کنند.

والمارت آموزش واقعیت مجازی خود را در ماه اکتبر آغاز می کند و ۴ هدست به هر مرکز و ۲ هدست به فروشگاه های معمولی ارسال می کند.

به گفته اندی ترینور مدیر ارشد بخس Walmart US Academies این روش آموزش بسیار موثر است زیرا هنگامی که کاربر از طریق هدست فرایندی را مشاهده می کند، مغز او احساس می کند شرایط را به طور واقعی تجربه کرده است. علاوه برآن این نوع آموزش اعتماد به نفس کارمندان را می افزاید.