مشارکت ۲۱.۵میلیاردی مردم در دهه ولایت/توزیع ۱۰هزار لوازم التحریر

فرهاد اقطار در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند اظهار داشت: با کمک خیرین، برای سال جدید توانستیم ۱۰ هزار پکیج لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان مناطق کمبرخوردار تهیه کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس توافقی که با آموزش و پرورش انجام دادهایم، این لوازمالتحریر را میان استانهایی که کمبرخوردار و محروم هستند، توزیع خواهیم کرد که یکی از این استانها، سیستان و بلوچستان است.
رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی به این بسته لوازمالتحریر اشاره کرد و گفت: کولهپشتی، پنج دفتر، مداد در دو رنگ، مدادرنگی، پاککن و تراش، لوازمی است که در این بسته برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به کمکهای مردمی عید قربان و غدیر (دهه ولایت) اشاره کرد و افزود: در عید قربان تا غدیر ۳۰۰ تن گوشت به بهزیستی اهدا شد که بر اساس ارزشگذاری ریالی و به قیمت هر کیلو ۶۰ هزار تومان، میزان کمکهایی که بر اساس اهدای گوشت به بهزیستی انجام شد، ۱۷.۵ میلیارد تومان بود و همچنین طی این مدت میزان کمکهای نقدی نیز ۱.۳ میلیارد تومان بود. همچنین کمکهای غیرنقدی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که در مجموع میزان کل کمکهای ارائه شده خیرین و مردم نیکوکار در دهه ولایت به ۲۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.
اقطار تصریح کرد: میزان کمکها نسبت به سال گذشته در همین مدت ۱۱ درصد رشد داشته است.
به گفته رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی، استانهای خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین کمکها را در میزان گوشت اهدایی به بهزیستی داشتهاند و در خصوص کمکهای نقدی نیز خراسان رضوی، تهران و فارس، رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در اهدای کمکهای غیرنقدی نیز استانهای تهران، فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی، رتبههای بالایی را داشتهاند.
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