توقیف ۳۵کیلو گرم شمش طلای قاچاق در مرز ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک رازی در شهرستان خوی آذربایجان غربی، طی بازرسی از خودروهای سواری خروجی به ترکیه با رصد اطلاعات محموله ها به یک دستگاه خودروی سواری شاسی بلند کابوتاژ شده مشکوک شدند که در حال خروج از کشور بود.

تیم بازرسی گمرک رازی اقدام به بازرسی از قسمت های مختلف خودرو می کنند و در جریان بازرسی ها این تیم به سپر خودرو مشکوک می شود. ماموران گمرک در ادامه این عملیات اقدام به بازرسی محتوای داخل سپر خودرو می کنند و موفق می شوند ۳۵ کیلو گرم شمش طلای آب شده قاچاق را از این خودرو کشف و ضبط کنند.

بنابراین گزارش؛ ارزش این مقدار طلای توقیف شده که به طرز ماهرانه ای در سپر خودروی لند کروز جاسازی شده بود و با هوشیاری ماموران گمرک کشف شد، بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال است.

در حال حاضر خروج طلا و زیورآلات از کشور به مقدار بیش از ۱۵۰ گرم ممنوع است اما ورود اسکناس ارز، طلای ساخته شده و طلای خام به کشور بدون محدودیت امکان پذیر است.