به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، آمریکا یک سازمان دولتی چین و مدیر آن را به دلیل خرید جنگنده های پیشرفته و موشک های پدافند هوایی از روسیه تحریم کرده است.

دولت آمریکا ادعا کرد که پکن با خرید تسلیحات از روسیه تحریم های اعمال شده علیه مسکو را نقض کرده است.

چین ۱۰ فروند جنگنده سوخوی-۳۵ و سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ از روسیه خریداری کرده است.؛ دولت آمریکا نیز به این بهانه اعلام کرد سازمان توسعه تجهیزات چین و «لی شانگفو» رئیس این سازمان را تحریم کرده است.

هیثر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در این خصوص گفت که کشورش «بخش توسعه تجهیزات -EDD » در وزارت دفاع چین را به دلیل خرید جنگنده های سوخوی Su-۳۵ و سامانه دفاع موشکی S-۴۰۰ از روسیه تحریم کرده است.

این در حالیست که آمریکا، ۳۳ نفر از اتباع این کشور را نیز اخیراً به لیست سیاه تحریم ها علیه مسکو اضافه کرد.

وزارت خزانه ‌داری آمریکا اخیراً طی دو نوبت، تحریم‌ هایی را علیه شرکت ‌ها و شهروندان روسی اعمال کرد و آنها را در فهرست سیاه تحت تحریم آمریکا قرار داد.