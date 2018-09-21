به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول نسبت به خسارات جنگ تجاری بین آمریکا و چین هشدار داد. در همین حال «گری رایس» صندوق بین المللی پول گفت: این صندوق همچنان در حال بررسی تاثیر تعرفه های چین-آمریکا است؛ اما هزینه های اقتصادی به زودی به آن اضافه خواهد شد.

رایس گفت: با توجه به عمیق تر شدن اعمال تعرفه ها این موضوع می تواند هزینه اقتصادی قابل توجه ای از خود به جای بگذارد.

چین در روز پنج شنبه به دنبال وضع تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا بر روی کالاهای چینی، فهرستی از کالاهای آمریکایی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار را مشمول تعرفه اضافی کرد. تعرفه های اضافی هر دو کشور علیه یکدیگر از روز بیست و چهارم ماه جاری میلادی اجرا خواهد شد.

البته چین از این اقدام آمریکا در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است؛ ضمن اینکه ترامپ، پکن را تهدید به وضع تعرفه ۲۶۷ میلیارد دلاری دیگر در صورت مقابله به مثل چین در برابر تعرفه های واشنگتن کرده است.

در ماه جولای صندوق بین المللی پول به ترامپ هشدار داد که جنگ تجاری می تواند به اقتصاد جهان ۴۳۰ میلیارد دلار هزینه وارد کند و آمریکا آسیب پذیر می شود.

در سال ۲۰۱۷ میلادی آمریکا ۳۷۶ میلیارد دلار کسری تجاری با چین داشت. بسیاری از کالاهای وارداتی از شرکت های آمریکایی هستند که مواد اولیه آن به دلیل هزینه ارزان کارگر به چین فرستاده می شود. دولت ترامپ بر این باور است که تعرفه ها برای امنیت ملی و حقوق معنوی کسب و کار آمریکا ضروری هستند؛ ضمن اینکه به کاهش کسری تراز تجاری با آمریکا کمک می کند. پکن بارها اعلام کرده که مخالف جنگ تجاری است؛ اما برای حفاظت از اقتصاد خود تلافی می کند.