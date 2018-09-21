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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

قاسمی:

هرگز از سوی ایران درخواست ملاقات با ترامپ مطرح نشده است

هرگز از سوی ایران درخواست ملاقات با ترامپ مطرح نشده است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد ادعای نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: تاکید می کنم، از سوی جمهوری اسلامی ایران هرگز درخواست ملاقاتی با ترامپ مطرح نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه خبر منتشرشده در یکی از خبرگزاری های خارجی به نقل از نیکی هیلی نماینده آمریکا در سارمان ملل مبنی بر درخواستی از سوی طرف ایرانی برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی این سازمان را مضحک و در جهت ایجاد فضای روانی با اهداف مشخص خواند و آن را تکذیب کرد.

قاسمی افزود: این گونه اظهارات یا خبرسازی ها طراحی رسانه ای روانی و نعل وارونه زدن های محافل خاصی است که ناشیانه به قلب واقعیات می پردازند؛ این روش ها کاملا برای ما شناخته شده است و آرشیو ما مشحون از این دست خبرسازی هاست.

وی تصریح کرد: مجددا تاکید می کنم از سوی جمهوری اسلامی ایران هرگز درخواست ملاقاتی با آقای ترامپ مطرح نشده است.

کد مطلب 4408163
محمد مهدی ملکی

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