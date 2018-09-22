مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام افزود: این مجمع نخستین مجمع شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام است که با توجه به گستره فعالیت این شبکه در ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی با محوریت علم و فناوری هوشمند، فرصت خوبی برای تبادل دانش، تجربیات و انتقال تکنولوژی فناوری هوشمند در جهان اسلام با برگزاری این مجمع و پس از تصویب اساسنامه آن عملا امکان پذیر می شود.

وی در خصوص شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام اظهار داشت: این شبکه ذیل کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری های اسلامی با هدف ایجاد و تقویت ارتباط علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی راه اندازی شد و با ایجاد این شبکه، تبادلات علمی، آموزشی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی کشورهای عضو به شیوه مجازی افزایش خواهد یافت و ضمن به اشتراک گذاشتن توانمندی های موجود، زمینه انجام پروژه های مشترک برای اعضا نیز فراهم می شود.

دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام افزود: از دیگر فرصت هایی که در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام وجود دارد، امکان شناسایی نقاط متمرکز در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی است که با شناسایی این نقاط راهبردی می توانیم از طریق دانشگاه های آن کشورها جهت پیاده سازی اهداف سازمان همکاری های اسلامی و کمیته علمی و فناوری و گسترش تبادلات علمی آموزشی به شیوه مجازی بهره مند شویم.

نجفی برزگر با اشاره به توانمند ها و ظرفیت های ویژه دانشگاه پیام نور در زمینه آموزش مجازی گفت: دانشگاه پیام نور با سبقه ارزشمند در زمینه آموزش مجازی می تواند بهترین فرصت را برای دانشگاههای مجازی عضو این شبکه و همچنین دانشگاه های داخل کشور مانند؛ دانشگاه مجازی علوم پزشکی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه آزاد، دانشگاه الکترونیکی تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه الجامعة المصطفی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم قرآن و حدیث و دانشگاه جندی شاپور اهوازو ... که در حوزه مجازی فعالیت دارند، فراهم آورد.

وی با عنوان اینکه نمایندگان کشورهای از اروپا، ترکیه، آلبانی، آسیا و آفریقا و همچنین ۲۳ دانشگاه کشور که در حوزه مجازی فعالیت دارند در این مجمع حضور خواهند داشت، تصریح کرد: در این مجمع قرار است ضمن تصویب اساسنامه با حضور کشورهای کامستک یا کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی، برنامه یکساله این شبکه بررسی و تایید شود.

نجفی برزگر برنامه های آینده این شبکه را آمایش دقیق دانشگاه های مجازی جهان اسلام عنوان کرد و گفت: با شناسایی دانشگاه های مجازی امکان تبادل علمی و تعامل با تمامی کشورهای عضو را گسترش خواهیم داد.