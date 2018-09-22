به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «وحشت: ترامپ در کاخ سفید» گزارش دقیق و با جزییات بی‌سابقه‌ای است که از طریق بررسی زندگی هشت رییس جمهور سابق آمریکا، از نیکسون تا اوباما و آنچه در حال حاضر در کاخ سفیدِ تحت سیطره ترامپ می‌گذرد نوشته شده است.

نویسنده این کتاب «باب وودوارد» برنده دو دوره «جایزه پولیتزر» است؛ یکی از این جوایز بخاطر پوشش رسوایی «واترگیت» و دیگری بخاطر پوشش کامل حملات تروریستی «یازده سپتامبر» به او اهدا شده است.

وودوارد در این کتاب به چگونگی تصمیم‌گیری‌های کاخ سفید در قبال سیاست خارجی و داخلی پرداخته است. او که از اعضای تحریریه «واشنگتن پست» است، این اطلاعات را با استناد به صدها ساعت مصاحبه با مقامات ارشد و مشاوران کاخ سفید، یادداشت‌های ملاقات، خاطرات شخصی و مدارک و اسناد دولتی ارائه داده است. وودوارد در این کتاب برای نخستین‌بار واقعیت‌هایی را بیان می‌کند که تاکنون در هیچ کجا مطرح نشده است.

کتاب "وحشت" نزدیک‌ترین و واقعی‌ترین پرتره‌ای است که از یک رییس جمهور در ایالات متحده، آن هم سالهای اول ریاست جمهوری‌اش ارائه می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران آمریکایی این کتاب را «بی سابقه»، «دقیق» و «معتبر» توصبف کرده‌اند.

این کتاب که بسیار مورد استقبال مردم آمریکا قرار گرفته است، اخیرا و در یازدهم سپتامبر سال جاری توسط انتشارات «سایمون اند چاستر» در قالب ۳۵۷ صفحه منتشر شده است.