روحانی سالروز استقلال ارمنستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در پیام های جداگانه ای به رئیسجمهور و نخست وزیر ارمنستان با تبریک فرارسیدن سالروز استقلال ارمنستان ابراز امیدواری کرد که با عنایت به پیوندهای مشترک فرهنگی و تاریخی میان دو کشور و ظرفیت های فراوان موجود، شاهد گسترش بیش از پیش روابط تهران – ایروان در تمامی زمینه ها باشیم.
روحانی در این پیامها تصریح کرد: امیدوارم با روند تحولات مثبت در دولت جدید ارمنستان، روابط و مناسبات دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
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