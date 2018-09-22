«فقدان» از آوارهای سرپل ذهاب می گوید/ زندگی کارگردان در کانکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «خانه مستند انقلاب اسلامی»، مستند «فقدان» که روایتگر مواجهه یک زوج سر پل ذهابی با بحران زلزله سال گذشته است، مراحل تدوین را می گذراند و به زودی برای پخش از شبکه های سیما آماده می شود.

فاطمه ذوالفقاری کارگردان مستند با اشاره به انگیزه خود از ساخت این مستند گفت: فیلم درباره جستجوی خاطرات در زیر آوارهای یک ساختمان ویران شده است که هر لحظه امکان ریزش کامل آن وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به علاقه ام نسبت به شیوه مواجهه انسان ها پس از رویداد بحران، تحقیقاتی را از پیش انجام داده بودم و با این نیت به سرپل‌ذهاب رفتم و با جستجوی میدانی پس از چند روز در حالی که از یافتن سوژه ناامید شده بودم در دقایق پایانی حضورم در شهر، کاراکترهای مورد نظرم را پیدا کردم.

این کارگردان مستند عنوان کرد: زلزله همه مناسبات شهر را به هم ریخته بود و من در کانکس خانواده های زلزله زده زندگی می کردم با این حال حس متفاوت کاراکترهای فیلم در مواجهه با بحران زلزله به من هم جرات و جسارت حضور در زیر آوار و ثبت لحظه های آنها را داد.

ذوالفقاری در پایان در مورد شرایط روحی سوژه مستند خود اظهار کرد: اگرچه آن ۲ به دنبال بقایای وسایل منزل خود بودند و نشانه هایی از امید در رفتار آنها نمایان بود ولی عملا به دلیل فوت سه نفر از اعضای خانواده خود در زیر بقایای ساختمان به نوعی با پیدا کردن وسایل به دنبال تسکین روحی خود بودند.

مستند ۵۰ دقیقه ای «فقدان» به تهیه کنندگی مهدی مطهر در خانه مستند انقلاب اسلامی تهیه شده است.