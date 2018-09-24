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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۱

نمایشگر هوشمند فیس بوک برای برقراری تماس ویدئویی

نمایشگر هوشمند فیس بوک برای برقراری تماس ویدئویی

گزارش های مختلف حاکی از آن است که فیس بوک از نمایشگری با فناوری شناسایی صورت رونمایی خواهد کرد که مهم ترین قابلیت آن برقراری تماس ویدئویی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اندروید پلیس، مدتی است که فیس بوک مشغول کار برای تولید یک نمایشگر هوشمند است. اما پس از رسوایی افشای اطلاعات کاربران و شرکت کمبریج آنالایتیکا  تصمیم گرفت این پروژه را متوقف کند.

اما اکنون به نظر می رسد فیس بوک در هفته آتی از این نمایشگر رونمایی خواهد کرد.

دستگاه مذکور در حال حاضر Portal نام گرفته و طبق اخبار با استفاده از فناوری شناسایی صورت کاربر خود را می شناسد.

مهم ترین قابلیت این دستگاه برقرار تماس ویدئویی است و شایعات حاکی از آن است که Facebook Messanger هم به طور کامل با آن یکپارچه شده است.

وب سایت Cheddar در گزارشی جدید ادعامی کند فیس بوک دو نمایشگر در ابعاد مختلف ارائه می کند که قیمت یکی حدود ۴۰۰ و دیگری حدود ۳۰۰ دلار است.

پس از رسوایی کمبریج آنلایتیکا فیس بوک تغییراتی در Portal ایجاد کرد از جمله یک شاتر خصوصی برای دوربین جلویی.  

همچنین این وب سایت ادعا می کند نمایشگر مذکور با الکسا یکپارچه است.

کد مطلب 4408619
شیوا سعیدی

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