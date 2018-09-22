به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نجات مردم: چگونه پوپولیست‌ها مذهب را ربودند» که دارای فصل‌هایی با عناوین «ایالات متحده»، «انگلیس»، «فرانسه»، «ایتالیا»، «اتریش»، «هلند»، «لهستان» و «اسراییل» است، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه جنبش‌های پوپولیستی از مذهب برای اهداف خود استفاده می‌کنند و مقامات کلیسا به آنها چه واکنشی نشان می‌دهند.

نویسندگان این کتاب ادعا می‌کنند که پوپولیست‌ها دین را بیشتر از اینکه یک اعتقاد بدانند، از آن برای ایجاد یک حس تعلق استفاده می‌کنند و می‌خواهند با به کارگرفتن هویت و سنت‌های مذهبی، تعریف متناسب با خواسته خودشان ازمفهوم «مردم» را ارائه دهند.

این کتاب می‌گوید پوپولیست‌ها در تلاشند تا با جا انداختن این موضوع که مسلمانان «دشمن اصلی مردم» هستند، ادعا کنند که جوامع مسیحی مورد تهدید و تهاجم اسلام‌گرایی و مسلمانان قرار گرفته است؛ از این رو آنها مفهوم «مردم» و «ضد مردم» را همانطور که خودشان مایلند نشان می‌دهند.

در حالی که کلیه نخبگان کلیساها استفاده از ادیان مذهبی در امور سیاسی را محکوم می‌کنند، پوپولیست‌ها کمترین توجهی به این موضوع ندارند و خود را به عنوان ناجیان واقعی مردم معرفی می‌کنند. کتاب «نجات مردم: چگونه پوپولیست‌ها مذهب را ربودند» پیامدهای مخرب این پدیده سیاسی را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب نوشته «نادیا مرزوکی»، «دونکان مک دانل» و «اولیور روی» است و انتشارات دانشگاه آکسفورد آن را در قالب 288 صفحه منتشر کرده است.