اسامی ۲۰ بازیکن پرسپولیس برای دیدار با سپیدرود اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ نام ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی پیش از بازی با سپید رود اعلام کرد.

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادو شوویچ، ابوالفضل درویش‌وند، شجاع خلیل‌زاده، سید جلال حسینی، حسین ماهینی، محمد انصاری، شایان مصلح، آدام همتی، کمال کامیابی‌نیا، احمد نورالهی، سیامک نعمتی، بشار رسن، امید عالیشاه، گادوین منشا، علی علیپور، حمیدرضا طاهرخانی، احسان علوان‌زاده، سعید حسین‌پور و احسان حسینی نفراتی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا یکشنبه در چارچوب دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر برابر سپید رود رشت قرار می‌گیرد که با وجود ناکامی در بازی‌های گذشته خود، در جام حذفی برابر ملوان بندر انزلی به موفقیت قابل توجه دست پیدا کرد.

ساعت برگزاری این مسابقه پیش از این ۱۸:۴۵ دقیقه اعلام شده بود ولی با توجه به تغییر زمان بازی‌های امروز شنبه با توجه به بازی‌های تیم ملی والیبال ایران، این دیدار به ساعت ۱۹:۳۰ تغییر زمان داد.