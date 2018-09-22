تعداد شهدای حادثه تروریستی اهواز به ۱۱ نفر رسید

علی حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه صبح امروز تروریستی اهواز در حین برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح اظهار کرد: متاسفانه تاکنون بیش از ۳۰ نفر در این حادثه مجروح و ۱۱ نفر شهید شده اند.

حسین زاده با بیان اینکه احتمال افزایش شهدا و مجروحان این حادثه وجود دارد، بیان کرد: یک خبرنگار نیز در بین شهدا دیده می شود.

وی همچنین در خصوص افراد مسلح حمله کننده به مراسم نیز بیان کرد: این افراد چهار نفر با لباس نظامی بودند که دو نفر از آنها کشته و دو نفر دیگر دستگیر شدند.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: افرادی که در جریان رژه نیروهای مسلح اقدام به تیراندازی به مردم و نیروهای مسلح کردند وابسته به جریان الاهوازیه هستند. چنین اقداماتی پیش از این هم مسبوق به سابقه است و این جریان به سمت کاروان‌های راهیان نور در سال‌های گذشته تیراندازی کرده است.