۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (شنبه) با همراهی وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار تهران و رییس سازمان ملی استاندارد از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران بازدید کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین پس از این بازدید در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور بر ضرورت تلاش جدی در جهت سرعت بخشیدن به رویه های گمرکی و بهبود جریان ترخیص کالا تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فرا روی ترخیص کالا برطرف شود، اظهار امیدواری کرد با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک باشیم.

جهانگیری همچنین با اشاره به فضاسازی های منفی علیه بازرگانان و بخش خصوصی کشور تصریح کرد: حساب کسانی که به دنبال سوء استفاده هستند و به نام بخش خصوصی فعالیت می کنند از بخش خصوصی واقعی و سالم جدا است و باید با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی واقعی کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی پیش رو هستند که باید از آنها حمایت کنیم و اجازه ندهیم عملکرد نادرست برخی افراد سوء استفاده گر، موجب بدنامی بخش خصوصی خوشنام کشور شود.

معاون اول رییس جمهور از دست اندرکاران گمرک جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و اظهار داشت: گمرک انصافا در سالهای اخیر تغییر و تحولات مثبتی را ایجاد کرده و تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم آورده است.

جهانگیری اضافه کرد: در شرایط جدید پیش رو نیز دست اندرکاران گمرک همراهی مثبت و سازنده ای از خود نشان داده اند که البته از مدیران واقعی انتظار می رود که در این گونه مواقع ریسک پذیری داشته باشند و تصمیمات سریع اتخاذ کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند، از ریسک پذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند چرا که نمی توان نسبت به وضعیت مردم بی تفاوت بود و حل مشکلات مردم نیازمند تصمیمات بموقع و ریسک پذیر است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کالا در این انبارها، گفت: خوشبختانه حجم قابل توجهی از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کالا به کشور روبرو نیستیم.

جهانگیری اضافه کرد: میزان واردات کالا در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد کمتر نیست و اگر در برخی کالاها میزان واردات کاهش یافته بدلیل تصمیمات و صلاحدید دولت بوده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه در دو ماه اخیر بخش قابل توجهی از کالاها در انبارهای گمرک مانده است، به تصمیمات اخیر دولت برای حل مشکلات ترخیص کالا اشاره و خاطر نشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی ترخیص کالا برطرف شده و روند ترخیص کالا روال عادل خود را طی می کند.

وی افزود: البته با وجود تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده، هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید به سرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیش رو و ترخیص این کالاها اتخاذ شود.

جهانگیری با اشاره به برخی کالاها که واردات آنها ثبت سفارش شده و هم اکنون در انتظار تخصیص ارز از سامانه نیما هستند از رییس کل بانک مرکزی خواست پیشنهاد و برنامه ای برای حل مشکلات این گونه کالاها که اغلب کالاهای مورد نیاز و ضروری هستند تدوین کند تا در روند ترخیص این گونه کالاها تسریع شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به توقیف برخی انبارها به دلیل احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تصریح کرد: توقیف این انبارها باعث شده که بخش خصوصی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی خود و انتقال این کالاها از گمرک به انبارها احساس نگرانی کند اما باید دقت شود که تعرضی نسبت به انبارهایی که کالاهای وارداتی بصورت رسمی در آن قرار داده شده صورت نگیرد.

وی افزود: پر بودن انبارها معنای بدی ندارد بلکه به معنای وفور کالا در کشور است و انتظار داریم صدا و سیما و رسانه ها تلاش کنند تا بخش خصوصی و وارد کنندگان کالا برای انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهای خود دغدغه ای نداشته باشند.

جهانگیری اظهار داشت: برخی اقلام و کالاهای وارداتی نیز که فرصت ترخیص آنها سپری شده، جزو کالاهای متروک در انبارهای گمرکات محسوب می شوند و نوعاً جزو کالاهای مورد نیاز و ضروری کشور هستند که در زمان مورد نظر امکان ترخیص برای آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای عملیاتی برای ترخیص این گونه کالاها تدوین کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق که در انبارهای گمرکات توقیف شده اند، تاکید کرد و افزود: این گونه کالاها فضای انبارهای کشور را اشغال کرده اند که باید با برنامه ریزی و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های مرتبط با واردات کالا بویژه سازمان ملی استاندارد خواست شرایط سهولت ترخیص کالا را فراهم کنند و در شرایط فعلی کشور اجازه ندهند که روال اداری و بروکراسی، ترخیص بموقع کالاها به خصوص اقلامی که با سلامت و نیازهای ضروری مردم سروکار دارند را با مشکل مواجه کند.

در این جلسه رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از مسائل و مشکلات پیش روی ترخیص کالاها ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.