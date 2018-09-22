احتمال جدایی فرهاد فخیم از تیم فوتسال مس در نیم فصل

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فخیم کاپیتان تیم مس سونگون و یکی از بازیکنان تاثیرگذار این تیم چند پیشنهاد از تیم های اندونزیایی دریافت کرده است و احتمال دارد در نیم فصل لیگ برتر فوتسال ایران، از تیم مس جدا شود.

فخیم چند ماه پیش با قراردادی قرضی در تیم واموس اندونزی حضور داشت و با این تیم به عنوان قهرمانی این کشور رسید.

این بازیکن در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید پیشنهادش از کشور اندونزی، گفت: پیشنهادم از تیم واموس نیست و از باشگاه های دیگر دعوتنامه گرفته ام.

فخیم در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاه مس با جدایی اش موافقت می کند؟ تاکید کرد: این موضوع را با مسئولان باشگاه در میان گذاشته ام تا آمادگی اش را داشته باشند.