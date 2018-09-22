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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

احتمال جدایی فرهاد فخیم از تیم فوتسال مس در نیم فصل

احتمال جدایی فرهاد فخیم از تیم فوتسال مس در نیم فصل

فرهاد فخیم کاپیتان تیم فوتسال مس سونگون به احتمال زیاد در نیم فصل لیگ برتر فوتسال از این تیم جدا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فخیم کاپیتان تیم مس سونگون و یکی از بازیکنان تاثیرگذار این تیم چند پیشنهاد از تیم های اندونزیایی دریافت کرده است و احتمال دارد در نیم فصل لیگ برتر فوتسال ایران، از تیم مس جدا شود.

فخیم چند ماه پیش با قراردادی قرضی در تیم واموس اندونزی حضور داشت و با این تیم به عنوان قهرمانی این کشور رسید.

این بازیکن در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید پیشنهادش از کشور اندونزی، گفت: پیشنهادم از تیم واموس نیست و از باشگاه های دیگر دعوتنامه گرفته ام.

فخیم در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاه مس با جدایی اش موافقت می کند؟ تاکید کرد: این موضوع را با مسئولان باشگاه در میان گذاشته ام تا آمادگی اش را داشته باشند.

کد مطلب 4408827

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