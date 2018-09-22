پیش بینی تقابل رهبران جهان با ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ ازفرصت حضور در نشست های سازمان ملل استفاده خواهد کرد تا رهبران خارجی را برای اتخاذ مواضع سختگیرانه تری علیه تجارت جهانی مواد مخدر و جلب توجه کشورهای جهان به گسترش سلاح های شیمیایی و هسته ای تحت فشار قرار دهد. وی در این رابطه با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل و رهبران مصر، فرانسه، ژاپن و انگلیس دیدار خواهد کرد.

این وضعیت در حالی است که رهبران کشورهای مختلف در موارد مختلف با ترامپ اختلاف نظر دارند و در ماه های گذشته در نشست های بین المللی نمونه هایی از اختلاف نظر میان رئیس جمهور آمریکا و سایر رهبران جهان را مشاهده کرده ایم.

یو اس ای تودی با اشاره به نشست رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در ژوئن گذشته نوشت: دولت ترامپ تصدیق کرده که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی همچنان به دنبال توسعه سلاح هسته ای است اما ترامپ اشاره کرده که لفاظی های این کشور کاهش یافته است. قرار نیست کیم جونگ اون در نشست های سازمان ملل حضور یابد.

این که ترامپ بتواند پیشرفتی در دیگر اولویت های آمریکا در نشست امسال سازمان ملل داشته باشد، معلوم نیست. برخی از مشاوران کاخ سفید از ادعای این که ایران محور اصلی نشست روز چهارشنبه شورای امنیت به ریاست ترامپ خواهد بود، عقب نشینی کرده اند و گفته اند در این نشست درباره توافقی درباره سلاح های کشتار جمعی مذاکره خواهد شد.

اما خود ترامپ در توئیتی که روز جمعه منتشر شد گفت ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و اشاره کرد که ریاست این نشست درباره ایران را برعهده خواهد داشت.

«ریچارد کوان» کارشناس ارشد دانشگاه سازمان ملل (UNU) گفت: دیگر رهبران جهان تا اندازه ای نسبت به ترامپ مظنون هستند اما نمی خواهند خشم خود در قبال آمریکا را علنی کنند. همین رهبران شاهد اختلافات تجاری بین ترامپ و «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا به دنبال نشست گروه هفت در ژوئن گذشته و ماه بعد از آن، اختلافات به دنبال نشست ترامپ با متحدانش در اجلاس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل بودند. فکر نمی کنم که کسی انتظار زیادی از این نشست داشته باشد. آنها در وهله نخست به دنبال محدود کردن بروز اتفاقی غیرمنتظره هستند.