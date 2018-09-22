به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر امروز در اطلاعیه ای اعلام کرد که زمان دیدار تیم های پرسپولیس و سپیدرود به دلیل پخش بازی تیم ملی والیبال ایران برابر آمریکا از ۱۸:۳۰ به ۱۹:۳۰ تغییر پیدا کرده است. همین امر با اعتراض باشگاه پرسپولیس و سپیدرود همراه شد.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در نشست خبری سرمربی این تیم به این موضوع اشاره کرد و گفت: سازمان لیگ بدون هیچ اطلاعی این تصمیم را گرفته است و ما امروز از ان مطلع شدیم.

وی ادامه داد: احترام در فوتبال باید دو طرفه باشد. اگر سازمان لیگ این تصمیم را گرفته که باید برایش توضیح داشته باشد اما اگر صداوسیما برای فوتبال تعییین تکلیف کرده باشد که اوضاع بدتر و خرابتر می شود.

پندار خمارلو خاطرنشان کرد: در نشست هماهنگی امروز همه ارکان برگزاری این دیدار با تغییر زمان مخالف بودند. ما هم این تغییر را نپذیرفتیم و صورتجلسه را هم امضا نکردیم.