نقش انگلیس در حادثه تروریستی اهواز/ طراحی در لندن و اجرا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، امروز شنبه هم زمان با برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح ارتش وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس در اهواز، چند تروریست مسلح، مردم حاضر در مراسم رژه را به رگبار گلوله بستند که به دنبال آن شماری شهید و زخمی شدند.

دقایقی پس از این حمله تروریستی «یعقوب حر التستری» سخنگوی جریان تروریستی و تجزیه طلب موسوم به جنبش الاحوازی با تلویزیون «ایران اینترنشنال» که دفتر آن در لندن است گفتگو کرد و مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

حمله به مردم در مراسم رژه در اهواز اولین عملیات تروریستی این گروه نیست و پیش از این نیز چنین حملاتی از سوی گروه تروریستی موسوم به الاحوازی در استان خوزستان انجام شده است. نکته مهم اینجاست که این گروه که اقدامات تروریستی اش محرز شده است آشکارا در لندن فعالیت دارد و با برگزاری نشست ها و جلسات مختلف حملات و فتنه گری های خود را طراحی می کند بدون اینکه با منع قانونی روبرو شود.

آخرین نشستی که این گروه تروریستی در لندن برگزار کرد فرودین ماه بود که در آن چند گروه ضد انقلاب دیگر نیز شرکت کردند.

دولت انگلیس که همچون آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم است نه تنها جلوی فعالیت این گروه را نگرفته است بلکه با پناه دادن به سران این گروه تروریستی چون، محمود احمد الاحوازی، حسن راضی و علی قاطع الاحوازی اجازه داده است که آنها از بلندگوهای تبلیغاتی چون بی بی سی فارسی، بی بی سی عربی، تلویزیون ایران اینترنشنال و تلویزیون من و تو که دفاتر آنها در لندن است بهره مند شوند و طرح های خود را برای فتنه افکنی در ایران اجرا نمایند.

البته لندن ممکن است که مدعی شود به دلیل آزادی بیان نمی تواند مانع فعالیت این گروه شود اما سوال اینجاست که با توجه به روشن بودن نقش این گروه در حملات تروریستی و کشتار مردم، چه توجیهی در پناه دادن لندن به این گروه وجود دارد؟

روشن است که سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن یکی از اصول اصلی سیاست های دولت انگلیس بوده و تردیدی نیست که گروه های تروریستی چون الاحوازی ابزار و جاده صاف کن سیاست های لندن هستند و اگر لندن بخواهد مانع فعالیت چنین گروههایی باشد باید تعجب کرد.

یکی دیگر از طرف هایی که از چنین گروه تروریستی حمایت می کند جناح کودتاگر سعودی به سرکردگی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان است که آشکارا اعلام کرد که با حمایت از چنین گروه هایی آتش را به خاک ایران خواهد کشاند و اکنون این دولت انگلیس است که باید بر اساس چنین مستنداتی پاسخگو باشد چرا اجازه فعالیت این گروه تروریستی را در خاک خود می دهد و بنگاه های تبلیغاتی اش را در اختیار این گروه می گذارد؟