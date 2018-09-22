دستور روحانی برای رسیدگی سریع و برخورد قاطع با عوامل تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در پی حمله تروریستی صبح امروز به مردم اهواز در مراسم رژه نیروهای مسلح، در تماسی تلفنی با «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور و «غلامرضا شریعتی» استاندارخوزستان، در جریان تازه ترین گزارش اقدام تروریستی صبح امروز در اهواز و روند شناسایی و رسیدگی به وضعیت مجروحان این استان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

روحانی در این تماس های تلفنی، ضمن آرزوی علو درجات برای شهدای این حادثه تروریستی و ابراز همدردی با خانواده های معظم این شهیدان، دستور داد تمام امکانات در جهت اقدامات فوری و امدادی برای رسیدگی به وضعیت مجروحان این حادثه تروریستی بکار گرفته شود.

وی دستورات لازم را به وزارت اطلاعات برای بسیج همه امکانات دستگاهها و نهادهای امنیتی و نظامی جهت شناسایی سریع تروریست ها و سرشاخه های ارتباطی آنان و برخورد قاطع و عبرت آموز با مرتبطین این جنایت صادر کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کوچکترین تهدید، کوبنده خواهد بود اما کسانی که از این تروریست ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی می کنند، باید پاسخگو باشند.