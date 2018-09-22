به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارشات متعددی حاکی از آن است که با بالا گرفتن جنگ تجاری با آمریکا، پکن به دنبال کاهش میانگین تعرفه‌های وارداتی برای اکثر شرکای تجاری خود از همین ماه اکتبر است تا قیمت‌های مصرف‌کننده را پایین بیاورد.

در هفته‌های اخیر جنگ تجاری مداوم بین ۲ قدرت اقتصادی برتر جهان در حالی تشدید شد که ترامپ تعرفه‌های جدیدی را بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین اعمال کرد و چین هم در تلافی این عمل، ۶۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا را مشمول تعرفه کرد.

این قوانین در این هفته اجرایی خواهند شد.

کاهش تعرفه‌های واردات برای سایر شرکای تجاری چین، با هدف تقویت مصرف داخلی انجام می‌شود که انتظار می‌رود اقتصاد در حال کند شدن چین را شکوفا کند.

چین همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه واردات در جهان را دارا می‌باشد و میانگین تعرفه واردات آن، در حال حاضر ۹.۸ درصد است. این درحالیست که میزان همین میانگین تعرفه در سال ۲۰۱۷ برای آمریکا، ۳.۴ درصد بوده است.

چهارشنبه گذشته، نخست‌وزیر چین، لی‌ که‌کیانگ، اعلام کرد که چین در نظر دارد تعرفه‌های واردات خود را بیش از پیش کاهش دهد، اما جزئیاتی در این مورد ارائه نداد. لی تاکید کرد که چین در جنگ تجاری، ارزش یوآن را برای تقویت صادرات خود کاهش نمی‌دهد.