به گزارش خبرنگار مهر، حادثه تروریستی صبح امروز شنبه ۳۱ شهریور ماه در اهواز که تا این لحظه موجب شهادت ۲۵ نفر از هم‌وطنان‌مان شد، به‌واسطه حضور فعالان رسانه‌ای توانست بازتابی به‌موقع در فضای رسمی داشته باشد.

مهدی پدرامخو عکاس خبرگزاری مهر یکی از این فعالان رسانه‌ای حاضر در محل این واقعه بود که در همان دقایق ابتدایی توانست لحظه‌هایی دردناک و در عین حال ناب از این حادثه تروریستی را از لنز دوربین خود به فضای رسانه‌ای مخابره کند.

پدرامخو درباره جزییات این حادثه و مشاهداتش به خبرنگار مهر می‌گوید: روز گذشته از سوی دبیر خبرگزاری برای پوشش این برنامه آفیش شده بودم و از صبح به همراه جمع دیگری از خبرنگاران و عکاسان در محل برنامه حاضر بودیم. برنامه راس ساعت ۸:۳۰ آغاز شد و تازه به بخش رژه‌های میدانی رسیده بود که حوالی ساعت ۹ تیراندازی آغاز شد.

وی با اشاره به تجربه حضور در برنامه‌های مشابه هفته دفاع مقدس در سال‌های قبل روایت خود را اینگونه ادامه می دهد: ابتدا فکر کردیم صدای شلیک مربوط به مانور و برنامه‌های جنبی مرسوم است که برخی یگان‌های نوپو در حاشیه این برنامه اجرا می‌کنند، اما بعد از لحظاتی با واکنش محافظان مسئولان کشوری و لشگری حاضر در مراسم، متوجه اصل حادثه شدیم. جو بسیار متشنج شد ولی با این حال همکاران عکاس و خبرنگار تلاش کردند مشاهدات خود را ثبت و مخابره کنند و خدا را شکر هیچ کدام از همکاران هم حین انجام وظیفه خبری خود آسیب ندیدند.

پدرامخو درباره مردم عادی حاضر در قاب تصاویر مخابره شده و موقعیت استقرار آن‌ها نسبت به اصل برنامه رژه نیروهای نظامی هم می‌گوید: بلوار قدس که این برنامه در بخشی از آن در حال برگزاری بود، مخصوص خانه‌های سازمانی نیروهای ارتش است و در آن منطقه پارک بزرگی هم وجود دارد که اتفاقا تروریست‌ها از همین منطقه وارد شدند که پشت محل استقرار مسئولان و شخصیت‌ها می‌شد. محل استقرار مردم عادی هم دقیقا سمت چپ همین جایگاه بود.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مردم عادی حاضر در این حادثه از خانواده نظامیان حاضر در مراسم بودند، می‌گوید: تصویری از یکی از نیروهای نظامی منتشر شده که در حال محافظت از دختری با شال سفید است،‌ آن دختر، در واقع فرزند آن نیروی امنیتی بود که در صحنه حضور داشت.

عکاس خبرگزاری مهر درباره تلاش عکاسان خبری برای پوشش این حادثه هم ادامه می‌دهد: این اتفاق نزدیک به ۱۰ دقیقه طول کشید و در این فاصله اغلب بچه‌های خبرنگار یا مشغول عکسبرداری بودند و یا فیلم گرفتن و شخصا هیچ یک از همکاران را ندیدم که از صحنه متواری شود. این حادثه‌ای نادر در فضای خبری بود و طبیعی است که خبرنگاران و عکاسان خبری در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند.

مهدی پدرامخو

وی درباره فاصله محل استقرار عکاسان از منطقه تیررس تروریست‌ها هم می‌گوید: کاملا در تیررس بودیم و حتی اتفاقی که برای خودم رخ داد این بود که در کنار یک سرباز که لباس دژبان هم به تن داشت و عکاس یک رسانه دیگر، مشغول عکاسی بودیم که ناگهان سرباز روی زمین خوابید و من و همکاران احساس کردیم برای جلوگیری از اصابت گلوله روی زمین خیز رفته است اما ناگهان متوجه خونریزی او شدیم و فهمیدیم دو گلوله به او برخورد کرده است. آن دژبان را از منطقه منتقل کردند و امیدوارم که سلامت باشد.

پدرامخو درباره قابی که از عکاسی یک خانم عکاس در شرایط بحرانی ثبت کرده بود و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرد هم توضیح داد: در اوج آن شرایط درهای یکی از پادگان‌های نزدیک را باز کردند تا مردم داخل بروند و کمتر آسیب ببینند. پای دیوار همان پادگان خانمی به این همکار عکاس ما پناه برد و در همان وضعیت همکارمان یعنی خانم فاطمه رحیماویان به عکاسی از صحنه‌ها ادامه می‌داد و من هم آن موقعیت را ثبت کردم. جالب است بدانید که این عکاس از نیروهای تازه‌کار است و همکاری رسمی خبری خود با یکی از خبرگزاری‌ها را از ابتدای همین ماه محرم آغاز کرده است.

این عکاس خبری حاضر در موقعیت حادثه تروریستی اهواز درباره شرایط پس از اتمام حادثه در منطقه هم می‌گوید: کل بلوار محل حادثه از پیش از مراسم مسدود بود و افراد حاضر در منطقه بیشتر سربازان و نیروهای نظامی بودند. البته در میان این افراد که مشغول کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بودند برخی مشکلات هم برای پوشش خبری و تصویری اتفاقات وجود داشت.

مهدی پدرامخو در پایان از بازگشت شرایط عادی به خیابان‌های اهواز خبر داد و تاکید کرد تمام مجروحان و پیکر قربانیان از محله حادثه منتقل شده‌اند.