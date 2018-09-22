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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۱۱

رادیومهر؛

گفتگو با عکاسان حادثه تروریستی اهواز/ آنهایی که قاب حماسه آفریدند

گفتگو با عکاسان حادثه تروریستی اهواز/ آنهایی که قاب حماسه آفریدند

دربین عکس‌های تاثیرگذار حادثه تروریستی اهواز، عکسی از یک عکاس خبری هم به سرعت معروف شد. گفتگوی ما را با «مهدی پدرام‌خو» و «فاطمه رحیماویان» دو عکاس حاضر در صحنه و پشت صحنه این تصویر بشنوید.

مجله مهر-فاطمه باقری: خبر مثل بمب می پیچد؛ «حمله تروریستی در اهواز». خبرگزاری‌ها عکس های مهم را منتشر می کنند. همه مردم و رسانه ها هم باسرعت عکس ها را بازنشر کرده و با هشتگ #اهواز_تسلیت همراه می کنند. یکی از رذالت تروریست ها می نویسد، یکی از مظلومیت مردم بیگناه، یا از شهدای ترور یا غیرت سربازان وطن... اما پشت همین عکس ها، عکاسی جانش را کف دست گرفته و غیرتمندانه با دوربین به دل میدان پرآشوب زده‌است.

عکس «مهدی پدرام خو» خبرنگار خبرگزاری مهر از «فاطمه رحیماویان» خبرنگار خبرگزاری فارس یکی از مهم ترین عکس های شبکه های اجتماعی بود. سندی از رشادت اهالی نور و تصویر که حتی در سخت ترین شرایط دست از ثبت تاریخ برنمی دارند. با هر دو نفر گفتگوی کوتاهی داشته ایم که در این پادکست رادیومهر می شنوید. روایتی از حادثه امروز، در کنار یک سوال مهم: اینکه چرا نتوانسته اند مثل خیلی از عکاسان خبری در کنار بقیه مردم گوشه ای پناه بگیرند و باز هم در صحنه مانده‌اند؟! 

کد مطلب 4409363

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    نظرات

    • فرهمند IR ۰۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
      4 0
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      درود به غیرت زن و مرد ایرانی. فرقی نمی کند خبرنگار، رزمنده یا افراد عادی باشد. درود به شرافت و غیرت ایرانیان. زنده باد ایران. مرگ بر تروریست ترسو و کثیف
    • US ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
      0 0
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      ممنون
    • ناشناس IR ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
      0 1
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      دم اون بنده خدایی که تو اون اوضاع از این خانم عکاس عکس گرفته گرم. چرا از اون تجلیل نمی کنید. خدا که این عکس رو نگرفته. من فکر می کنم کاسه ای زیر نیم کاسه هستش.

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