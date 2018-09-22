گفتگو با عکاسان حادثه تروریستی اهواز/ آنهایی که قاب حماسه آفریدند

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مجله مهر-فاطمه باقری: خبر مثل بمب می پیچد؛ «حمله تروریستی در اهواز». خبرگزاری‌ها عکس های مهم را منتشر می کنند. همه مردم و رسانه ها هم باسرعت عکس ها را بازنشر کرده و با هشتگ #اهواز_تسلیت همراه می کنند. یکی از رذالت تروریست ها می نویسد، یکی از مظلومیت مردم بیگناه، یا از شهدای ترور یا غیرت سربازان وطن... اما پشت همین عکس ها، عکاسی جانش را کف دست گرفته و غیرتمندانه با دوربین به دل میدان پرآشوب زده‌است.

عکس «مهدی پدرام خو» خبرنگار خبرگزاری مهر از «فاطمه رحیماویان» خبرنگار خبرگزاری فارس یکی از مهم ترین عکس های شبکه های اجتماعی بود. سندی از رشادت اهالی نور و تصویر که حتی در سخت ترین شرایط دست از ثبت تاریخ برنمی دارند. با هر دو نفر گفتگوی کوتاهی داشته ایم که در این پادکست رادیومهر می شنوید. روایتی از حادثه امروز، در کنار یک سوال مهم: اینکه چرا نتوانسته اند مثل خیلی از عکاسان خبری در کنار بقیه مردم گوشه ای پناه بگیرند و باز هم در صحنه مانده‌اند؟!