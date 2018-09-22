اشاره تلویحی مشاور بن زاید به دخالت سعودی در حمله تروریستی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وطن، عبدالخالق عبدالله مشاور محمد بن زاید ولیعهد امارات به دخالت همپیمان این کشور یعنی آل سعود در حمله تروریستی اهواز به شکل تلویحی اشاره کرد.

وی در توییتی به حرفهای قبلی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره کشاندن معرکه به داخل ایران اشاره کرد و نوشت: ۱۰ کشته در حمله به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب غرب ایران. حمله به هدف نظامی اقدام تروریستی نیست و کشاندن جنگ به داخل ایران گزینه ای اعلام شده است که طی مرحله آتی افزایش می یابد.

شایان ذکر است که «عبدالخالق عبدالله» علاوه بر اینکه مشاور ولیعهد امارات است؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه امارات (Emirates University) و عضو «شورای فرهنگی دبی» و ستون‌نویس روزنامه الخلیج تایمز است.

گفتنی است که «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی چندی پیش در گفتگو با یک شبکه عربی داخلی لب به یاوه گویی علیه جمهوری اسلامی ایران باز کرد. وی در سخنانی عجیب که حاکی از روحیه جنگ طلبانه رژیم سعودی است، مدعی شد: «نبرد را به داخل مرزهای ایران می کشانیم».