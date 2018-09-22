امیدوارم داور درباره پنالتی اشتباه نکرده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشت خبری پس از تساوی بدون گل و خانگی تیمش برابر استقلال تهران با بیان اینکه قرعه ما در هفته های نخست لیگ برتر خیلی سخت بود اظهار داشت: یا همه تیم ها مدعی قهرمانی بودند و یا مدعی کسب سهمیه.

وی با عنوان اینکه پرسپولیس جزو چهار تیم آسیاست و استقلال نیز در آسیا حضور داشت اظهار داشت: همه توانم را برای پیروزی نساجی گذاشتم و می دانستم استقلال برای برد می آید و با چهار مهاجم بازی کرد.

وی ادامه داد: به استقلال هیچ موقعیت گل ندادیم و مجبور بودند فقط سانتر کنند و اگر در ضد حملات بیشتر دقت می کردیم می توانستیم به گل برسیم.

نکونام درباره برخورد توپ به دست بازیکن استقلال گفت: من کاری به پنالتی بودن یا نبودن کاری ندارم و تنها برای بیشتر شدن اطلاعاتم می خواهم بدانیم آیا برخورد توپ به دست خطای پنالتی است یا خیر و امیدوارم آقای زرگر اشتباه نکرده باشد وگرنه هفت بازی است که امتیاز از دست می دهیم.

سرمربی تیم نساجی مازندران با اظهار اینکه زرگر داوری خوبی داشتند و امیدوارم داور در مورد پنالتی اشتباه نکرده باشد گفت: در هفته پیش روی تمام تمرکز وفکرمان را برای بازی با سایپا می گذذذاریم و می دانیم که حریف قدرتمندی است..

وی درباره عدم شرکت در نشست خبری پیش از بازی با بیان اینکه تیمم روز گذشته تمرین داشت و درخواست کردیم کنفرانس خبری پیش از بازی پس از تمرین برگزار شود گفت: آیا درست است تیمم را در جلسه آنالیز تنها بگذارم و شب پیش از بازی مهمترین جلسه فنی تیمم بود و نباید انتظار داشت در مهمترین جلسه تیمم حضور نداشته باشیم.