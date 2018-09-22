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۱ مهر ۱۳۹۷، ۰:۱۸

امام جمعه خارگ:

جزیره خارگ در تمامی دوران دفاع مقدس بوده است

جزیره خارگ در تمامی دوران دفاع مقدس بوده است

بوشهر - امام جمعه خارگ گفت: جزیره خارگ در تمامی دوران دفاع مقدس بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی عصر شنبه در مراسم رژه نیروهای نظامی در جزبره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ یکی از نقاط مهم و راهبردی در ٨ سال دفاع مقدس بود.

وی با گرامداشت هشت سال دفاع مقدس، افزود: آماده‌ایم که تجدید عهد کنیم با امام (ره) مقام معظم رهبری و شهدای ایران اسلامی ما باید ادامه دهنده راه شهدا و مقام والایشان باشیم.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس در این جزیره خون‌ها داده شد و این جزیره نقش راهبردی در هشت سال دفاع مقدس داشته است و باید مسئولین عزیز بیش از این نسبت به سالگرد دفاع مقدس در این جزیره اهتمام بورزند.

وی ادامه داد: مسئولان باید به نیروهای نظامی و بسیج در راستای هر چه پرشور برگزار شدن سالگرد دفاع مقدس در جزیره مقاوم خارگ کمک کنند.

حجت‌الاسلام به نقش تاثیرگذار جزیره خارگ در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: جزیره خارگ در تمامی دوران دفاع مقدس و جبهه‌های مختلف تاثیر گذار بوده است.

کد مطلب 4409435

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