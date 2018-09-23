روایتی از «منطق الطیر» در رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، «در جستجوی سیمرغ» عنوان برنامه ای است که به بازخوانی «منطق الطیر» عطار نیشابوری و بیان نکات نغز و آموزنده آن می پردازد.

«منطق الطیر» یا «مقامات‌ الطیور» از مثنوی‌های تمثیلی عرفان اسلامی به‌ شمار می‌آید. مراحل و منازل در راه پوییدن و جُستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در «منطق‌ الطیر» عطار هفت منزل است که عطار این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق می‌نامد.

در داستان «منطق‌ الطیر» گروهی از مرغان برای جستن و یافتن پادشاهشان سیمرغ، سفری را آغاز می‌کنند. در هر مرحله، گروهی از مرغان از راه باز می‌مانند و به بهانه‌هایی پا پس می‌کشند تا این‌که پس از عبور از هفت مرحله از گروه انبوهی از پرندگان تنها «سی مرغ» باقی می‌مانند و با نگریستن در آینه حق درمی‌یابند که سیمرغ در وجود خود آنهاست. در نهایت با این خودشناسی، مرغان جذب جذبه خداوند می‌شوند و حقیقت را در وجود خویش می‌یابند.

برنامه «در جستجوی سیمرغ» با اجرای سعید یوسف نیا شاعر و پژوهشگر ادبی و به تهیه کنندگی زهرا عبدالله‎زاده از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می‌شود.