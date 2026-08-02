متفکرآزاد: قصاص عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب، راهبرد قطعی ایران است

روح‌الله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی یک موضوع حتمی است و آزادگان جهان نیز باید در این زمینه رسالت خود را انجام دهند، اظهار کرد: اتحاد امام و امت در خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی کاملاً مشهود است و این موضوع، مسئله‌ای کاملاً عقلانی به شمار می‌رود و نباید تصور کرد که صرفاً ناشی از احساسات است.

وی ادامه داد: دل مردم از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی مملو از غم و اندوه است و آنان خواستار انتقام از عاملان این جنایت هستند، اما موضوع انتقام از دشمن تنها از روی احساس نیست، بلکه مسئله‌ای راهبردی است که آینده تعاملات ما با دشمنان را تعیین خواهد کرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قصاص عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، یک مسئله راهبردی است، زیرا موجب ایجاد بازدارندگی می‌شود و در آینده دشمن را در جایگاه واقعی خود خواهد نشاند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام، امنیت روانی دشمن را بر هم خواهد زد و به زمین‌گیر شدن او کمک می‌کند. بنابراین، قصاص صرفاً یک واکنش احساسی نیست، بلکه ضرورتی عقلانی و راهبردی محسوب می‌شود.

متفکرآزاد ادامه داد: برخی افراد به‌درستی معتقدند که انتقام خون رهبر شهید انقلاب اسلامی، اخراج آمریکا از منطقه و شکست و نابودی رژیم صهیونیستی است و این سخن درست است، اما باید توجه داشت که این موضوع، نافی قصاص عاملان شهادت رهبر شهید ما، خانواده ایشان، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، شهدای میناب، شهدای لامرد و دیگر شهدای عزیز کشورمان نیست.

وی تصریح کرد: قصاص یک امر لازم و قطعی است. عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران از این جنایت نخواهد گذشت و آنان قطعاً پاسخ خود را دریافت خواهند کرد. در کنار این موضوع، ان‌شاءالله اخراج آمریکا از منطقه و نابودی کامل رژیم صهیونیستی نیز در ادامه این مسیر محقق خواهد شد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مسئولان نباید از بیان لزوم انتقام از دشمن ابایی داشته باشند، بلکه باید با صراحت و قاطعیت درباره این موضوع سخن بگویند. در این زمینه هیچ جای تردیدی وجود ندارد و دشمن باید بداند که ملت ایران در دفاع از کشور، آرمان‌ها و خون شهدای خود هرگز کوتاه نخواهد آمد.