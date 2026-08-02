به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع نظامی در یمن اعلام کردند که نیروهای وابسته به انصارالله با عناصر تحت حمایت عربستان(دولت خودخوانده یمن) در جبل هان واقع در غرب شهر تعز درگیر شدند.

همچنین گزارش شده که در این درگیری ها حملات توپخانه ای نیز صورت گرفته است. این درگیری ها به منطقه الصلو در جنوب شرق تعز نیز کشیده شده است.

علاوه بر این گزارش شده که خطوط محور البرح نیروهای انصارالله با عناصر تحت حمایت عربستان به مدت ۲ ساعت درگیر شدند.

اواخر ژوئن گذشته نیز یک افسر وابسته به عناصر مذکور در منطقه الضباب واقع در غرب شهر تعز کشته شد و چهار نیروی دیگر نیز زخمی شدند.