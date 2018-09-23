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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

تلفات طوفان منگخوت در فیلیپین به ۱۵۵ کشته و ۷۰ مفقود رسید

تلفات طوفان منگخوت در فیلیپین به ۱۵۵ کشته و ۷۰ مفقود رسید

تلفات شدیدترین طوفان سال های اخیر شرق آسیا، در فیلیپین به ۱۵۵ کشته و ۷۰ مفقود رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، در نتیجه وقوع طوفان منگخوت در فیلیپین و رانش زمین ناشی از این طوفان دست کم ۱۵۵ نفر در این کشور کشته شده اند.

مقامات فیلیپینی امروز یکشنبه با اعلام این آمار عنوان داشتند که از سرنوشت بیش از ۷۰ نفر همچنان اطلاعی در دست نیست و ۴۵ نفر از کشته شدگان این حادثه در روستای «تینان» در شهر ناگا در ۵۷۳ کیلومتری جنوب مانیل پیدا شده اند. روستای تینان محل وقوع رانش زمین در فیلیپین بود که در نتیجه آن ۶۰ منزل مسکونی در زیر خاک مدفون گشت.

طوفان منگخوت پیش از رسیدن به فیلیپین، چین و هنگ کنگ را درنوردیده بود.

کد مطلب 4409922
عبدالحمید بیاتی

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