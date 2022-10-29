تلفات سیل در فیلیپین به ۴۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، مقامات فیلیپین اعلام کردند که تعداد قربانیان توفان استوایی موسوم به «نالگا» که موجب وقوع سیل و رانش زمین در جنوب این کشور شده تاکنون به ۴۵ نفر افزایش یافته است.

این توفان استوایی اوایل امروز (شنبه) استان «کاتاندوانه» واقع در شرق فیلیپین را نیز درنوردید و منجر به وزش بادهایی با سرعت ۹۵ کیلومتر بر ساعت شد.

یکی از مقامات فیلیپین اعلام کرد که منطقه جنوبی «میندانائو» در این کشور با ۴۰ قربانی تاکنون بیشترین آسیب را از این توفان محتمل شده است. در گزارش‌های اولیه تعداد کل قربانیان این توفان ۷۲ تن اعلام شده بود اما مقامات پس از بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر این آمار را به ۴۵ تن کاهش دادند.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۷۰۰۰ نفر نیز از منازل خود تخلیه شده اند.

سازمان هواشناسی فیلیپین اعلام کرد که این توفان استوایی امروز منجر به بارش شدید باران در "مانیل"، پایتخت این کشور و استان‌های مجاور آن خواهد شد. روز گذشته (جمعه) نیز این توفان موجب وقوع سیل و رانش زمین در جنوب این کشور شد که تیم‌های امداد و نجات به محل اعزام شده و اقدام به جستجو برای پیدا کردن قربانیان این حوادث کردند.