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۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۲:۰۸

علیرضا بیرانوند:

فردا راجع به دربی صحبت می‌کنم/ امیدوارم سپیدرود در لیگ بماند

فردا راجع به دربی صحبت می‌کنم/ امیدوارم سپیدرود در لیگ بماند

دروازه‌بان پرسپولیس گفت: باید تا فردا خوشحال باشیم که توانستیم سپیدرود را شکست بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر،  علیرضا بیرانوند پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر سپیدرود رشت در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و چندین موقعیت داشتیم. متاسفانه با بدشانسی توپهایمان به گل تبدیل نشد. می توانستیم در نیمه اول هم بازی را با گل به پایان برسانیم اما شانس با ما یار نبود و گلر سپیدرود عملکرد خوبی داشت.

دروازه بان پرسپولیس تاکید کرد: در نیمه دوم هم چندین بار موقعیت گل داشتیم که در لحظات پایانی یکی از موقعیت هایمان به گل تبدیل شد و توانستیم سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

بیرانوند در خصوص سپیدرود رشت هم گفت: علی کریمی از بازیکنان بزرگ پرسپولیس بوده و تلاش زیادی کرده تا بتواند سپیدرود را به جایگاه واقعی اش برساند. به کریمی تبریک می گویم و امیدوارم با درایتی که دارد بتواند سپید رود را در لیگ برتر نگه دارد.

وی در خصوص دیدار روز پنجشنبه تیمش برابر استقلال گفت: اجازه دهید تا فردا بابت پیروزی برابر سپیدرود رشت خوشحال باشیم. از شروع تمرین عصر فردا در این خصوص صحبت خواهم کرد.

کد مطلب 4410596

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