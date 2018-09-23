به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر سپیدرود رشت در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و چندین موقعیت داشتیم. متاسفانه با بدشانسی توپهایمان به گل تبدیل نشد. می توانستیم در نیمه اول هم بازی را با گل به پایان برسانیم اما شانس با ما یار نبود و گلر سپیدرود عملکرد خوبی داشت.

دروازه بان پرسپولیس تاکید کرد: در نیمه دوم هم چندین بار موقعیت گل داشتیم که در لحظات پایانی یکی از موقعیت هایمان به گل تبدیل شد و توانستیم سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

بیرانوند در خصوص سپیدرود رشت هم گفت: علی کریمی از بازیکنان بزرگ پرسپولیس بوده و تلاش زیادی کرده تا بتواند سپیدرود را به جایگاه واقعی اش برساند. به کریمی تبریک می گویم و امیدوارم با درایتی که دارد بتواند سپید رود را در لیگ برتر نگه دارد.

وی در خصوص دیدار روز پنجشنبه تیمش برابر استقلال گفت: اجازه دهید تا فردا بابت پیروزی برابر سپیدرود رشت خوشحال باشیم. از شروع تمرین عصر فردا در این خصوص صحبت خواهم کرد.