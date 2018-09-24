کتاب «من بِلال آقاجان هستم»رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری استان زنجان، کتاب «من بِلال آقاجان هستم» توسط علیرضا نوری فرزند شهید والامقام «رجبعلی نوری» گردآوری و نگاشته شده و این کتاب در دومین روز از هفته دفاع مقدس رونمایی شد.
کتاب «من بِلال آقاجان هستم»، بیان خاطرات، یادداشتهای پیشین و مصاحبههای علیرضا نوری از پدر شهیدش میباشد که توسط فرزاد بیات موحد ویراستاری محتوایی و نگارشی شده است.
«من بِلال آقاجان هستم»، به همت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان زنجان در ۳۱۶ صفحه و با شمارگان ۱۲۵۰نسخه توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشرشده است.
روایت خاطرات در کتاب «من بِلال آقاجان هستم» در دو فصل «در بود آقاجان» و «در نبود آقاجان» گردآوری و نگاشته شده است.
فصل اول، این کتاب با عنوان «در بود آقاجان» که خاطرات و شنیدههای راوی از بدو تولید تا زمان اعزام پدرش به جبهه در سال ۱۳۶۱ را شامل میشود و بیشتر به فعالیتهای کاری و انقلابی پدرش در قبل و بعد از ازدواج میپردازد.
فصل دوم، با عنوان «در نبود آقاجان» که به مشکلات سر راه خانواده شهید بعد از مفقود شدن پدر و جستجو برای یافتن نشانههایی از شهیدپرداختهشده است.
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