آمریکایی ها دروغ می گویند دارو تحریم نیست/از بحران عبور می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته) در مصلای تهران، اظهارداشت: برخی شرکت‌های خارجی که همکاری طولانی با ما داشتند، به صراحت گفته‌اند که دیگر یک گرم هم مواد اولیه نمی دهند.

وی تاکید کرد: یقین دارم با تکیه بر توانایی های داخلی، با قدرت از چالش های به وجود آمده به سلامت عبور خواهیم کرد.

شیبانی ادامه داد: باید از تحریم های موجود برای پیشرفت و سازندگی صنعت دارو استفاده کنیم و بالندگی صنعت را افزایش دهیم.

وی گفت: این موضوعاتی که بابت تحریم ها مطرح می شود، نباید باعث نگرانی مردم بابت تامین دارو شود.

شیبانی با اشاره به حضور ۳۶۰ شرکت داخلی به همراه ۱۴۰ شرکت خارجی از ۲۴ کشور دنیا در نمایشگاه امسال، افزود: در نمایشگاه امسال دو پاویون برای دو کشور چین و هند اختصاص داده ایم.

به گفته وی، ۲۰ شرکت دانش بنیان نیز در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.