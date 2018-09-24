ورود با قدرت اتاق اصناف قرچک به عرصه انتخابات اتاق اصناف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تاجیک پیش از ظهر دوشنبه در جلسه نمایندگان پارلمانی اصناف استان تهران که به میزبانی پیشوا برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به جمعیت و تعداد واحدهای صنفی استان تهران باید کرسی های مناسبی در اتاق اصناف کشور در اختیار داشته باشیم و به همین جهت اتحاد و همدلی رمز پیروزی است.

تاجیک در ادامه افزود: منتخبان اصناف استان تهران به زودی انتخابات مهم و حساس اتاق اصناف کشور را دارند و قطعا اتاق اصناف قرچک با قدرت در این عرصه ورود خواهد کرد.

وی با اشاره به پارلمان اصناف کشور گفت: اتاق اصناف کشور به عنوان پارلمان صنفی محل تبادل نظر و تصمیم گیری در سطح کلان موضوعات صنفی و تجاری است و می تواند همسو با دولت و نظام گام های بلندی بردارد.



بر اساس این گزارش در پایان این جلسه که به میزبانی حسین جنیدی، رئیس اتاق اصناف پیشوا برگزار شد اعضای حاضر در جلسه با حضور در امامزاده جعفر پیشوا و مزار شهدای پیشوا با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.