اهداکنندگان مستمر خون واکسن هپاتیت B رایگان دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل انتقال خون استان کرمان، روح الله میرزائی اظهار کرد: بیماری هپاتیت ویروسی یک مشکل جهانی است که هیچ کشوری از آن در امان نیست.

وی ادامه داد: بر اساس بیانیه سازمان جهانی بهداشت، دولتها و مردم باید در راستای پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت های ویروسی کوشا باشند تا ریشه کنی هپاتیت در سال ۲۰۳۰ میلادی محقق شود.

میرزائی عنوان کرد: گروه هدف این طرح را اهداکنندگان مستمر و با سابقه خون گروه سنی ۲۹ به بالا (متولدین اول فرودین ۱۳۶۸ به قبل) هستند و واکسیناسیون متولد ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ صورت گرفته است بنابراین تمرکز فاز اول این طرح بر روی آن دسته از اهداکنندگان مستمر و با سابقه خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: بازه زمانی اجرای این بسیج همگانی از ابتدای مهرماه و به مدت پنج ماه است.

وی بیان کرد: اهداکنندگان مستمر و با سابقه خون می توانند با مراجعه به پایگاه های انتقال خون سراسر استان شامل کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم و گرفتن کارت واکسن و نیز دریافت آدرس مراکز بهداشت از این پایگاهها، به مراکز بهداشت برای واکسیناسیون هپاتیت B رایگان مراجعه کنند.

میرزائی تصریح کرد: ضمنا علاوه بر واکسیناسیون در مراکز بهداشت، اهداکنندگان از یکسری خدمات رایگان دیگر نیز برخوردار خواهند شد.

وی گفت: برای ایمن سازی کامل در برابر این بیماری باید سه نوبت واکسن تزریق شود. نوبت اول واکسن در زمان مراجعه، نوبت دوم یک ماه بعد پس از مراجعه نوبت اول و نوبت سوم نیز شش ماه پس از مراجعه نوبت اول خواهد بود. ضرروی است هر سه نوبت به طور دقیق در تاریخ تعیین شده در محل بازو تزریق شود.

میرزائی اظهار کرد: اجرای برنامه واکسیناسیون کاملا رایگان است و اهداکنندگان خون که در سه نوبت دریافت کننده این واکسن ها خواهند بود هیچ مبلغی پرداخت نخواهند کرد و این طرح به نوعی قدردانی از خدمات انسان دوستانه و کمک به ارتقای سلامت آنها است .