مسئول هر اقدام تروریستی در ایران، آمریکای جنایتکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن تجلیل از حضور با شکوه مردم در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز، جنایت تروریستی در حاشیه رژه نیروهای مسلح اهواز را محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»



از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند. بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکردند.

حادثه تروریستی اهواز که در نخستین روز از هفته بزرگداشت حماسه هشت سال دفاع مقدس، صورت گرفت، صفحه سیاه دیگری را به پرونده قطور جنایات آمریکا و شرکای جنایتکار منطقه‌ای‌اش اضافه کرد. سرکرده های تروریست هایی که این جنایات را رقم زده اند، از سالها قبل تحت حمایت سرویس های اطلاعاتی غرب و به ویژه انگلیس قرار داشتند. این کشورهای غربی که ادعای حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است، مامن و پناهگاه گروهک هایی است که در پرونده شان ده ها اقدام تروریستی علیه ملت ایران به چشم می خورد و چه حکایت تلخی است ادعای حقوق بشری در عین حمایت از اقدامات تروریستی علیه مردمی بی پناه که به رسم هر ساله، در مراسم بزرگداشت سالروز ۸ سال نبردی که همان مدعیان حقوق بشری بر کشورشان تحمیل کردند، شرکت کنند.

مسئولیت هر گونه اقدام تروریستی در ایران، آمریکای جنایت کار است که دستش از آستین برخی از کشورهای عربی منطقه بیرون می‌زد و با شیری که از آنها می دوشد، خشاب گروهک های تروریستی از جمله الاهوازیه، داعش و ... را برای آتش افروزی در منطقه غرب آسیا پر می کند. آنان در خیال واهی خود به دنبال پروژه ناامن سازی ایران هستند تا اقتدار ملی کشور را نشانه بگیرند، ولی مراسم امروز تشییع پیکر شهدا به آنان و تمام حامیانشان نشان داد که فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همچنان در خون مردم ایران جاری و ساری است؛ آنجا که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلمی، امام خمینی (ره) می فرمایند: «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شوند». تجربه تاریخی ملت ایران نیز ثابت کرده است که هیچ گاه در برابر اقداماتی اینچنین مذبوحانه تسلیم نخواهند شد تا همچنان الگوی تمام آزادی خواهان جهان باشد.

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، با تجلیل از حضور پرشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر شهدای اهواز و عرض تسلیت به هموطنان اهوازی خود، از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور می خواهد که اذناب حادثه تروریستی اخیر را شناسایی و به دستگاه قضایی بسپارند.