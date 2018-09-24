کرملین ارسال سامانه موشکی اس ۳۰۰ به سوریه را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در اظهاراتی خبر منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه مبنی بر تصمیم مسکو برای تجهیز سوریه به اس ۳۰۰ را تائید کرد.

این تصمیم بدنبال بروز تنش میان مسکو و تل آویو بخاطر سقوط هواپیمای روسی در سوریه که روسیه رژیم صهیونیستی را مقصر آن می داند اتخاذ شده است.

پیش از ظهر امروز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ظرف دو هفته سامانه اس ۳۰۰ را در سوریه مستقر می کند.

نشریه روسی «کامرسانت» نیز یکشنبه شب در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام ارشد نظامی روس اعلام کرده بود که ممکن است مسکو دمشق را به سامانه پدافندی «اس-۳۰۰» مجهز کند.

وزارت دفاع روسیه دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه ای درباره سقوط هواپیمای این کشور در سوریه اعلام کرد: اسرائیل توافق خود با روسیه در خصوص پرهیز از برخورد هوایی در سوریه را نقض کرده و در این حادثه مقصر است.

در هفته گذشته یک هواپیمای روسی در سوریه به اشتباه از سوی پدافند ارتش سوریه هدف قرار گرفت و بعد از آن وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای درباره سقوط هواپیمای Il-۲۰ این کشور در سوریه اعلام کرد: حملات جنگنده های اسرائیلی به سوریه موجب زنجیره ای از حوادث شده که هدف قرار گرفتن هواپیمای روسی بخشی از این حوادث است. روسیه پاسخگویی به این حادثه را برای خود محفوظ می داند.

گویا جنگنده های اسرائیلی از هواپیمای روسی به عنوان پوششی برای حمله به سوریه استفاده کرده اند و همین امر موجب هدف قرار گرفتن آن از سوی سامانه دفاعی سوریه شده است.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، هواپیمای آی ال ۲۰ این کشور در زمان حمله جنگنده های اسرائیلی به سوریه، توسط سامانه دفاعی S۲۰۰ سوریه هدف قرار گرفته است.

در پی بروز تنش میان مسکو و تل آویو به دلیل نقش رژیم صهیونیستی در هدف قرار گرفتن یک هواپیمای روسی در سوریه اتخاذ شده است.