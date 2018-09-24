به گزارش خبرگزاری مهر، متن ابلاغیه اعلامی استانداری هرمزگان در رابطه با ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی استان به شرح زیر است: پیرو نامه شماره ۹۲/۴/۱۵۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ موضوع تغییر ساعت کاری، به آگاهی می‌رساند ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳ به شرح زیر تغییر و ابلاغ می‌گردد: ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج‌شنبه ۷:۰۰ الی ۱۳:۳۰ تعیین می‌گردد.

شایسته است مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی به‌منظور هماهنگی در چارچوب قوانین و مقررات، نظارت کامل بر ورود و خروج کارکنان اعمال کنند.