به گزارش خبرگزاری مهر، متن ابلاغیه اعلامی استانداری هرمزگان در رابطه با ساعت کاری جدید دستگاههای اجرایی استان به شرح زیر است: پیرو نامه شماره ۹۲/۴/۱۵۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ موضوع تغییر ساعت کاری، به آگاهی میرساند ساعت کاری دستگاههای اجرایی از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳ به شرح زیر تغییر و ابلاغ میگردد: ساعت کار دستگاههای اجرایی استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنجشنبه ۷:۰۰ الی ۱۳:۳۰ تعیین میگردد.
شایسته است مدیران محترم دستگاههای اجرایی بهمنظور هماهنگی در چارچوب قوانین و مقررات، نظارت کامل بر ورود و خروج کارکنان اعمال کنند.
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