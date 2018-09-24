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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

طی ابلاغیه‌ای از سوی استانداری هرمزگان؛

ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی هرمزگان اعلام شد

ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی هرمزگان اعلام شد

بندرعباس - استانداری هرمزگان طی ابلاغیه‌ای ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن ابلاغیه اعلامی استانداری هرمزگان در رابطه با ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی استان به شرح زیر است: پیرو نامه شماره ۹۲/۴/۱۵۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ موضوع تغییر ساعت کاری، به آگاهی می‌رساند ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳ به شرح زیر تغییر و ابلاغ می‌گردد: ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج‌شنبه ۷:۰۰ الی ۱۳:۳۰ تعیین می‌گردد.

شایسته است مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی به‌منظور هماهنگی در چارچوب قوانین و مقررات، نظارت کامل بر ورود و خروج کارکنان اعمال کنند.

کد مطلب 4411453

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