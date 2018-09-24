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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

در حاشیه نشست مجمع‌عمومی سازمان‌ملل؛

محورهای دیدار وزیر خارجه آمریکا و پادشاه اردن

محورهای دیدار وزیر خارجه آمریکا و پادشاه اردن

وزیر خارجه آمریکا و پادشاه اردن در نشستی در حاشیه مجمع‌عمومی سازمان‌ملل درباره برخی موضوعات با یکدیگر به رایزنی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبدالله دوم پادشاه اردن و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کرده و روابط دوجانبه، مسئله فلسطین و بحران سوریه را مورد بحث و گفتگو قرار داده اند.

عبدالله دوم در این دیدار بر از سر گیری مذاکرات فلسطین و رژیم صهیونیستی بر اساس راه حل دو دولت و استقلال فلسطین با تاسیس یک دولت به پایتختی قدس شرقی تاکید کرد.

همچنین دو طرف بر ضرورت حمایت از تلاش ها برای راه حل سیاسی بحران سوریه و وحدت و یکپارچگی این کشور تاکید کردند. 

کد مطلب 4411455

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