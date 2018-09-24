محورهای دیدار وزیر خارجه آمریکا و پادشاه اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبدالله دوم پادشاه اردن و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کرده و روابط دوجانبه، مسئله فلسطین و بحران سوریه را مورد بحث و گفتگو قرار داده اند.

عبدالله دوم در این دیدار بر از سر گیری مذاکرات فلسطین و رژیم صهیونیستی بر اساس راه حل دو دولت و استقلال فلسطین با تاسیس یک دولت به پایتختی قدس شرقی تاکید کرد.

همچنین دو طرف بر ضرورت حمایت از تلاش ها برای راه حل سیاسی بحران سوریه و وحدت و یکپارچگی این کشور تاکید کردند.