پیکر ۲ تن از شهدای حادثه تروریستی در دزفول به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکردو شهید دزفولی حادثه تروریستی اهواز امروز دوشنبه با استقبال پرشور مردم این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد.

آئین وداع با این دو شهید ظهر امروز دوشنبه در حسینیه ثارالله دزفول برگزار شد و پس از پایان آیین وداع ،پیکر شهید حسین ولایتی‌فر پس از اقامه نماز توسط مردم زادگاهش در گلزار شهیدآباد دزفول تشییع و به خاک سپرده شد.

در طول مراسم تشییع مردم با سردادن شعارهایی انزجار خود را از تروریست و استکبارجهانی اعلام کرده و برتداوم راه شهدا تاکیدکردند.

سپس پیکر شهید سعید زارع نیز برای اقامه نماز میت و خاکسپاری به سمت زادگاهش شهرمیانرود دزفول انتقال و در میان استقبال مردم زادگاهش در امامزاده اسحاق ابراهیم شهر میانرود به خاک سپرده شد.

به گزارش مهر، شب گذشته پیکرهای مطهر این دو شهید در میان بغض و اندوه شهروندان وارد دزفول شد.

آئین بزرگداشت این ۲ شهید نیز از ساعت ۲۰ و ۳۰ تا ۲۲ و ۳۰ در حسینیه ثارالله دزفول برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز، صبح شنبه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس منجر به شهادت ۲۴ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۰ نفر از حاضران در این مراسم شد که ۲ تن از شهدای سرباز و پاسدار با نام های سعید زارع و حسین ولایتی فر از شهرستان دزفول بودند.