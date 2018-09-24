به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت مجدد شهادت جمعی از هموطنانمان در جریان حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز، برای مجروحان این حادثه بهبودی و سلامت آرزو کرد و گفت: اجانب و فراعنه منطقه و همچنین مزدورانی که در کشورهای غربی لانه کرده اند به دنبال ایجاد بحران در کشور ما هستند و بر این اساس تروریستها را به انجام چنین عملیاتی تحریک می کنند اما عملیات اخیر فاقد هرگونه ارزش نظامی بود و صرفاً مردم بی گناه غیرنظامی و برخی اعضای نیروهای مسلح را که در یک رژه نمادین شرکت کرده بودند به خاک و خون کشیدند که این امر نزد همه وجدان های بیدار در جهان محکوم است.



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سرشاخه های تیم تروریست ها و همه کسانی که تمهیداتی برای انجام این عملیات اندیشیده اند منتظر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی و مجازات سنگین این اقدام باشند، افزود: از نیروهای امنیتی و انتظامی به صورت قاطعانه و جدی می خواهیم که در اسرع وقت کسانی را که به انجام این عملیات کمک کردند یا به هر نحو در آن شرکت داشته اند شناسایی کنند و به دستگاه قضایی بسپارند. رئیس کل دادگستری استان خوزستان و مجموعه قضایی این استان نیز برای محاکمه این عوامل آمادگی کامل دارند تا این افراد به اشد مجازات برسند.

نیروهای امنیتی به هیچ وجه نباید غفلتی داشته باشند

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیچ مجامله، تسامح و ترحمی نسبت به تروریست ها و حامیان آنها نخواهیم داشت، تاکید کرد: از نظر ما امنیت مردم به هیچ وجه قابل مسامحه نیست و بر این اساس به سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز دستور داده ام که علل وقوع این حادثه تروریستی را بررسی کند. نیروهای امنیتی به هیچ وجه نباید غفلتی داشته باشند گرچه می دانیم که همه این عزیزان در گستره پهناور ایران اسلامی در حال تلاش شبانه روزی و اقدامات به موقع هستند تا با وجود مواجهه کشور با گروه های مختلف تروریستی در منطقه و توطئه های گوناگون برای آتش افروزی در داخل، امنیت را به بهترین نحو برقرار کنند. بر این مبنا انتظار این است که همانند همیشه مجال وقوع چنین حوادثی را به مزدوران و تروریست ها ندهند.



رئیس قوه قضاییه ادامه داد: کشورهای قارونی و فرعونی منطقه نیز که با خیال واهی گمان می کنند می توانند در کشور ما رخنه ای ایجاد کرده و مزدوران خود را برای برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی به کار گیرند بدانند که این آرزو را به گور خواهند برد. آنها باید امروز تصویر تمام قد خود را در آیینه اظهارات رئیس جمهوری آمریکا ببینند که آنها را تحقیر می کند و هیچ استقلالی برایشان قائل نیست؛ چنانکه به صراحت گفته بود ا گر حمایت خود را از شما برداریم دو هفته هم دوام نمی آورید. این سخن خطاب به مدعی ترین کشور منطقه گفته شده و آنها را در زمینه قیمت نفت نیز تهدید کرده و گفته است که بدون ما هیچ قدرتی ندارید و دوام نمی آورید.



آیت الله آملی لاریجانی گفت: این کشورها بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی به تحریکات آنها قاطع و شدید خواهد بود و ملت ما اجازه نمی دهد که با تهدید های مزورانه و موذیانه، امنیت کشور به چالش کشیده شود. امروز بحمدالله جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری در صحنه داخلی و بین المللی حضور دارد و نگرانی دشمن نیز از همین مسئله است که ایران به عنوان رکن رکین محور مقاومت در منطقه شناخته می شود.

رئیس قوه قضاییه بار دیگر با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی برای پاسخ دادن به این حرکات مذبوحانه آماده است، برای شهدای حادثه تروریستی اهواز علو درجات، برای خانواده های آنان صبر جمیل و اجر جزیل و برای مجروحان این حادثه شفای عاجل از درگاه حق تعالی مسئلت و ابراز امیدواری کرد که خداوند انتقام خون شهدای این عملیات تروریستی را از عوامل و محرکان آن بگیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با بزرگداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: یاد و خاطره کسانی را که در راه ارزشهای الهی انقلاب و برای استقلال ایران اسلامی جان خود را فدا کردند و به فوز عظیم شهادت رسیدند و همچنین آنانی که با تقدیم بخشی از بدن خود اجازه ندادند ذره ای از خاک کشور از دست برود و نیز کسانی که بخشی از عمر خود را برای آزادی این کشور در اسارت گذراندند و نهایتاً همه کسانی که به نحوی در جبهه ها حضور داشتند و برای حفظ این آب و خاک جهاد کردند گرامی می داریم.



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طبق وعده الهی، برای همه این اعمال مجاهدان در راه خدا ثواب فراوانی وجود دارد، افزود: آنچه امروز باید به آن بپردازیم این است که بررسی کنیم چگونه یک ملت در شرایطی بسیار دشوار توانست در مقابل دشمن غدار که از ناحیه شرق و غرب و حکومت های مزدور منطقه ای حمایت می شد، با دست خالی و در حالیکه تازه انقلاب کرده و هنوز برخی نهادهای کشور به استقرار کامل نرسیده اند، ایستادگی کند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: نام ظاهری دشمن ایران در جنگ هشت ساله، صدام بود اما در باطن، شرق وغرب و برخی کشورهای منطقه بودند که صدام را تحریک به آغاز جنگ کردند و با حمایت های بی دریغ نظامی، مالی و امکاناتی، این جنگ را ادامه دادند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید از ایستادگی ملت ایران در برابر چنین دشمنی رمزگشایی کرد، گفت: رمز این پیروزی، نهادینه شدن فرهنگ جهاد و شهادت، ولایت مداری و استقامت در وجود مردم ایران بود. آنچه از استقامت، جهاد و انتخاب شهادت به عنوان یک راه نورانی و متعالی توسط رزمندگان روایت می شود، برای بسیاری از عقول قابل تصور نیست در حالیکه چنین انتخابی عقلانی ترین انتخاب یک انسان معتقد و باورمند است.

آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن، اظهار کرد: اگر معتقد باشیم که از این عالم باید به عوالم دیگری قدم بگذاریم، عاقلانه ترین تصمیم این است که نورانی ترین و عالی ترین مسیر را انتخاب کنیم؛ چنانکه فرموده اند «و قد علمت أن أفضل زاد الراحل إلیک عزم اراده یختارک بها». در این راستا می بینیم یک بسیجی ساده که از روستا آمده بود انتخابی کرد که یک شبه از هزاران عالم سبقت گرفت زیرا استوار و با اراده، فوز عظیم شهادت را برگزید و امروز نیز رمز عبور از بحران ها همین دیدگاه است.

رئیس قوه قضاییه افزود: اینکه جمهوری اسلامی با وجود همه کاستی ها، مشکلات، تحریم ها و دشمنی ها توانست هشت سال به گونه ای عمل کند که استقلال خود را از دست ندهد و دشمن نتواند حتی یک وجب از خاک آن را تصاحب کند، ریشه در فرهنگ جهاد و ولایت مداری دارد. وقتی امام راحل (قدس الله نفسه الزکیه) دعوت به دفاع می فرمودند همه از زن و مرد و پیر و جوان در میدان حضورمی یافتند و امروز نیز رمز عبور از بحران ها همین ولایت مداری و همچنین آمادگی برای اتخاذ آن تصمیم نورانی و عالی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز نیز باید آماده شهادت باشیم، این آمادگی را ضامن حل مشکلات و دریافت نصرت الهی توصیف کرد وافزود: نصرت الهی با صدق در عمل و جهاد به دست می آید . اگر مردم و به ویژه مسئولان به راحت طلبی خو کنند نباید انتظار پیروزی داشت. عبرتهای تاریخی دفاع مقدس در آن برهه نورانی از تاریخ انقلاب اسلامی باید برای مردم و به ویژه نسل جوان منعکس شود و امیدواریم خداوند به تمام معنا به کسانی که در راه او قدم برمی دارند کمک کند و تردید نداریم که ملت بصیر ما در حل بحران های پیش رو مسلح به نصرت الهی خواهند بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان در سراسر کشور، از حضور معنوی مردم در مجالس عزای حسینی قدردانی کرد و گفت: ما با حضور در چنین مجالسی و همچنین با اعزاز و تکریم اهل بیت(ع) در واقع برای خود معنویت کسب می کنیم زیرا حضرات معصومین (ع) در جوار قرب ساحت الهی واجد عالی ترین مدارج هستند و نیازی به توسل و عزاداری ما ندارند. این ما هستیم که به چنین فیوضاتی نیازمندیم و خوشبختانه مردم کشورمان هر سال عظیم تر از سال قبل به اقامه عزای حسینی در سراسر کشور می پردازند.



آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تحول معنوی بسیاری از جوانها در این ایام، خاطرنشان کرد اشک هایی که طهارت باطن را در پی دارند، راه را برای نورانیت انسانها خصوصاً نسل جوان باز می کنند و ما باید خدا را بر این نعمات و مواهبی که به همه مسلمانان ارزانی داشته شکرگزار باشیم زیرا دیدیم که دشمن با همه توان به میدان آمده بود که اعتقادات را از مردم به ویژه نسل جوان بگیرد اما شکست خورد و از تلاشهای خود نتیجه معکوس گرفت. عبرت های عاشورایی در همه زمان ها و مکان ها، راهگشایند و در هدایت پیروان اهل بیت علیهم السلام، نقش بسزایی دارند.

گوش دستگاه قضایی به فضاسازی ها بدهکار نیست

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رسیدگی های دستگاه قضایی در میانه برخی فضاسازی ها، تصریح کرد: این روزها عده ای تلاش می کنند که به نحوی از سوابق خود و تریبونهایی که در اختیار دارند و فرصت های بدست آمده از فضای مجازی برای تخریب دستگاه قضایی استفاده کنند تا با این فضاسازی ها دوستان خود را از محاکمه برهانند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: به صورت مکرر عرض کرده ام که گوش ما و قضات شریف دستگاه قضایی به این حرف ها بدهکار نیست و استقلال قوه قضاییه اقتضا می کند که رسیدگی های عادلانه و قاطعانه داشته باشد. مجدداً به این افراد تاکید می کنم که بی جهت موجبات زحمت خود و دیگران را فراهم نکنند و گمان نبرند که می توانند با برخی جنجالهای رسانه ای و هیاهوهای تبلیغاتی جلوی رسیدگی های قضایی را بگیرند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما راه خود را بر اساس منطق، عقلانیت و دیانت طی می کنیم و معتقدیم که همه باید در برابر قانون مساوی باشند. نمی توان عده ای را احضار و تعقیب کرد اما برای عده ای دیگر استثنا قائل شد. البته مکرر به قضات شریف نیز تاکید کرده ام که مبادا این قبیل جوسازی ها و رفتاریهای این قوم باعث شود که از دایره عدالت خارج شوند زیرا ما موظفیم طبق موازین قانونی و شرعی حکم کنیم گرچه طرف مقابل در چارچوب موازین رفتار نمی کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قضات شریف دستگاه قضایی در طول همه سالهای اخیر انواع جورها را به جان خریده اند و از مسیر حق و صواب خارج نشده اند، از همه آنان قدردانی کرد و گفت: متاسفانه برخی برای تسویه حساب های شخصی، کل یک دستگاه را متهم می کنند و قضات را فاسد می خوانند. با اطلاع و از روی یقین می گویم که قاطبه قضات ما افرادی شریف، پاکدست، توانمند، متواضع و محکم هستند که فراتر از وظیفه خود خدمت رسانی می کنند البته در این دستگاه بزرگ ممکن است تعدادی قلیل افراد متخلف نیز وجود داشته باشد اما متاسفانه دشمنان و کسانی که در داخل آب به آسیاب دشمن می ریزند، همه را متهم می کنند و خیل عظیم قضات قنوع و پاکدست دستگاه قضایی را زیر سوال می برند.

تخریب دستگاه قضایی، خیانت به امام (ره) و انقلاب است

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: امروز هرکس دستگاه قضایی و سایر ارکان نظام را تخریب کند، به جمهوری اسلامی و آرمان های امام راحل (ره) خیانت کرده و ادعای پیروی او از حضرت امام خمینی(ره) یک ادعای دروغین است. البته هیچ کس نمی گوید که از کاستی ها نباید ا نتقاد کرد اما انتقاد با افترا، تخریب و توهین متفاوت است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی امروز با فعالیت قریب به دوازده هزار قاضی در مسیر تکامل و پیشرفت است، خاطر نشان کرد: خداوند را بر وجود همه این قضات شریف که با قناعت تمام، وظیفه خود و حتی فراتر از وظیفه خود را انجام می دهند شاکریم و برای آنان موفقیت روزافزون آرزو داریم.



براساس این گزارش، ادامه بررسی «دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه» در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که موارد باقیمانده آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.