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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۷

توسط اعضای ستاد تنظیم بازار انجام می شود؛

کنترل قیمت و تأمین کالاهای ضروری در قرچک

کنترل قیمت و تأمین کالاهای ضروری در قرچک

قرچک- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان قرچک گفت: رصد کامل قیمت و تأمین کالاهای ضروری در قرچک توسط اعضای ستاد تنظیم بازار این شهرستان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اله بخش حبیبی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان قرچک ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان ویاران باوفایش افزود: مصوبات جلسات کارگروه تنظیم بازار شهرستان باید تا کسب نتیجه توسط اعضاء با تلاش و جدیت به‌دقت پیگیری شود.

وی بیان داشت: مسئولین ادارات باید نسبت به وظایف کارگروه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فشارهای اقتصادی از سوی دشمنان نظام حساسیت فراوانی داشته باشند و با یک تعامل مؤثر و سازنده تمام همت خود را در راستای آرامش بازار و تأمین کالاهای ضروری مردم و کنترل قیمت‌ها در این شهرستان به‌کارگیرند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان قرچک تأکید کرد: گشت‌های مشترک برای مقابله با هرگونه کم‌فروشی، گران‌فروشی، تخلفات صنفی، بهداشتی و ... با محوریت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان متشکل از نیروی انتظامی شهرستان، اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت، اداره دامپزشکی و سایر نهادهای مربوطه به‌طور مستمر نسبت به بازدید و برگزاری گشت‌های مشترک و کنترل قیمت و کمیت و کیفیت اجناس و کالاها را مورد بازرسی قرار داده و گزارش‌های خود را مستمراً به فرمانداری ارسال کنند.

وی تأکید کرد: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، گزارش جامعی از تعداد پرونده‌هایی که تاکنون با موضوعات تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا و ارز را مورد رسیدگی و منتج به صدور رأی شده و همچنین تعداد پرونده‌های رسیدگی نشده را به فرمانداری ارسال کند.

معاون فرماندار قرچک اظهار کرد: با توجه به‌ضرورت ایجاد نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بازه‌های زمانی مختلف در سطح شهرستان، بازدید مشترکی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و نماینده فرمانداری از مکان‌هایی که قابلیت برگزاری نمایشگاه رادارند به عمل آید و گزارش آن به فرمانداری اعلام تا موردبررسی و پیگیری از طریق ادارات مرتبط قرار گیرد.

کد مطلب 4411617

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