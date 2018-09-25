جشنواره کتابخوانی در قلب شهر فرانکفورت

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره «کتابهای باز» هر سال نهم تا سیزدهم اکتبر و در مرکز شهر فرانکفورت برگزار میشود. در این فستیوال شرکت در بیشتر جلسات کتابخوانی و پرسش و پاسخ با نویسندگان، رایگان است. امسال این جشنواره دهمین سالگرد خود را جشن میگیرد.
رئیس بخش امور فرهنگی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در کنفرانسی مطبوعاتی در این باره گفت: «این جشنواره که در سال ۲۰۰۹ در انجمن فرهنگی فرانکفورت آغاز شد، تنها برای افزایش کتابخوانی در جامعه نبود، بلکه از این جشنواره اکنون برای کشف استعدادهای ادبی استفاده میشود.»
جشنواره کتابهای باز، سال گذشته با ۱۶۰۰ بازدیدکننده رکورد زد. امسال نیز برگزاری جشنواره کتابهای باز بار دیگر نویسندگان کتابهای جدید و مهمانان نمایشگاه کتاب فرانکفورت را به مرکز شهر خواهد کشاند و در مجموع قرار است در خلال این جشنواره، ۱۳۸ رویداد برگزار شود که نسبت به سال گذشته افزایش زیادی ندارد. ۱۸۰ نویسنده بینالمللی نیز در ۵ روز جدیدترین آثار خود را به علاقمندان ارائه میدهند.
امسال کشور گرجستان به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور دارد. در نتیجه در میان نویسندگانی که در جشنواره «کتاب باز» حضور دارند، نویسندگان زیادی از گرجستان نیز هستند. در حقیقت تمرکز امسال جشنواره «کتابهای باز» نیز بر کشور گرجستان است که تنها چهار میلیون نفر جمعیت دارد.
نویسندگان گرجستان آخرین آثار خود را در طول جشنواره ارائه میدهند. در عین حال، بسیاری از سازمانها و انجمنهای فرهنگی نیز برنامههایی در ارتباط با گرجستان دارند. به عنوان مثال، خانه فرهنگی و آموزشی کلیسای فرانکفورت، هفتم اکتبر میزبان برنامهای با عنوان «گرجستان؛ سفری ادبی» است. همچنین از تاریخ دهم تا سیزدهم اکتبر، هر روز دو نویسنده اهل گرجستان در خانه کتاب فرانکفورت درباره آثار جدید خود صحبت خواهند کرد. البته مسئولان فرهنگی گرجستان علاوه بر ارائه کتابهای جدید این کشور، برنامههای دیگری مانند اجرای تئاتر برای معرفی گرجستان به مخاطبان خود در آلمان دارند.
اما بخش مهم جشنواره «کتابهای باز»، برگزاری رویداد دو روزه ادبیات در شهرداری فرانکفورت است. در این جشنواره دوروزه، نویسندگان معروف درباره آثار جدید خود در فصل پاییز به بحث و گفتوگو میپردازند. این رویداد دهم و یازدهم اکتبر برگزار میشود.
بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در آلمان آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، جشنواره کتابهای باز به طور سنتی، شب قبل از شروع نمایشگاه کتاب فرانکفورت در کتابخانه ملی شهر افتتاح میشود. همچنین بخش «کتابهای باز» برای کودکان نیز در طول این جشنوراه برگزار خواهد شد.
افرادی که تجربه حضور در این جشنواره را در سال ۲۰۱۶ داشتهاند، با «اتاق آرام خواندن» آشنا هستند. بازدیدکنندگان از جشنواره «کتابهای باز» میتوانند با حضور در این اتاق با نوشیدن چای، کمکی استراحت کنند، بدون استرس در دنیای کتابها غرق شوند و از روزهای پاییزی لذت ببرند. شعار این اتاق، کتاب به جای تلفن همراه است.
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