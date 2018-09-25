به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد، قیمت خردهفروشی لبنیات در هفته منتهی به سیام شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۹ درصد، تخم مرغ ۶۹.۷ درصد، برنج ۱۴.۲ درصد، حبوب ۴.۶ درصد، میوههای تازه ۶۳.۲ درصد، سبزیهای تازه ۴۴.۴ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد، گوشت مرغ ۲۱.۶ درصد، قند و شکر ۳۰.۱ درصد، چای ۲۳.۲ درصد و روغن نباتی ۱۴.۷ درصد رشد داشتدر هفته منتهی به سیام شهریور را اعلام کرد که طی آن قیمت ۷ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و سه گروه کاهش یافت.
بر این اساس، در هفته منتهی به سیام شهریور ماه نرخ لبنیات ۰.۴ درصد، برنج ۱.۴ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، سبزیهای تازه ۴.۸ درصد، قندو شکر ۰.۴ درصد، چای ۰.۴ درصد و روغن نباتی ۳.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ میوههای تازه ۰.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۶ درصد و گوشت مرغ ۶.۳ درصد کاهش یافت. قیمت تخم مرغ نیز ثابت ماند.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۱.۲ درصد و پنیر پاستوریزه ۱.۸ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ ثابت بود و شانهای ۱۳۸ هزار تا ۲۲۰ هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۷ درصد و برنج داخله درجه یک ۱.۶ درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۰.۳ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای عدس بدون تغییر بود. قیمت لوبیا چیتی معادل ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۳ درصد تا ۳.۱ درصد افزایش داشت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک، نارنگی و انار عرضه نمیشد و سیب قرمز، سیب زرد و طالبی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعـدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد. میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه قیمت سیب گلاب معادل ۲.۱ درصد، پرتقال درجه یک ۴ درصد و خربزه ۳.۷ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۱۰.۷ درصد کاهش یافت. در گروه سبزیهای تازه قیمت بادنجان معادل ۲ درصد و لوبیاسبز ۳.۶ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۱.۹ درصد تا ۱۵.۶ درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۲ درصد و گوشت مرغ ۶.۳ درصد کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله ۴.۴ درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت قند معادل ۰.۵ درصد، شکر ۰.۲ درصد، چای خارجی ۰.۴ درصد، روغن نباتی جامد ۶.۲ درصد و روغن نباتی مایع ۲.۲ درصد افزایش داشت.
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