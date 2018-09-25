نخستین باران پاییزی در کرمان/ مردم از مسیل ها دور شوند

حمیده حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مطابق با پیش بینی ابتدای هفته جاری از ظهر امروز بارشها در ارتفاعات غربی و جنوب غرب استان کرمان آغاز شده است.

وی گفت: این نخستین بارندگی های پاییز سال جاری در کرمان است و امیدواریم آغاز روند مطلوب بارندگی های باشد پیش بینی می کنیم این ناپایداری ها در همین مناطق تا اواخر هفته جاری ادامه داشته باشد و موجب افزایش ابر و بارش های رگباری شود.

وی بیان کرد: این وضعیت موجب بروز گرد و غبار در شمال و شرق استان کرمان شده است.

حبیبی ادامه داد: مردم به ویژه کشاورزان باید از مسیر رودخانه ها و دامنه کوه ها فاصله بگیرند چون احتمال بروز سیل بسیار زیاد است.