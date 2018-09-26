به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه سه شنبه در شورای سیاست گذاری امور مساجد با اشاره به اینکه خانه های عالم در چهارمحال و بختیاری تکمیل شوند، اظهار داشت: تکمیل خانه عالم در مناطق محروم زمینه ساز استقرار روحانیون در این مناطق می شود.

وی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف در مسیر شناسایی خانه های عالم نیمه تمام حرکت کنند و تلاش کنند که این خانه های عالم تکمیل و به بهره برداری برسند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردبیان کرد: بسیاری از مناطق چهارمحال و بختیاری با کمبود روحانی مواجه است و باید تلاش شود از ظرفیت روحانیون در این مناطق برای تقویت فرهنگ دینی بهره گرفت.

وی با اشاره به اینکه افزاش برنامه های فرهنگی در مساجد ضروری است، بیان کرد: باید با گسترش برنامه های فرهنگی زمینه حضور جوانان در مساجد را افزایش داد.

مسجد مدرسه انسان سازی است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه زمینه برای استحکام پیوند جوانان با مسجد فراهم شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت های مختلف برای جذب جوانان و نوجوانان به مسجد بهره گرفت.

وی عنوان کرد: مسجد مدرسه انسان سازی است و باید از این ظرفیت برای تبین جوانان مومن و انقلابی استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: ائمه جماعات نقش مهمی در جذب جوانان به مسجد دارند و باید تلاش کنند که محیط مسجد به گونه ای باشد که جوانان و نوجوانان جذب مساجد شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمن جوانان کشور را هدف قرار داده است، عنوان کرد: کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در بین جوانان از مهمترین اهداف دشمن است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: مساجد نقش مهمی در تقویت ارزش های اسلامی در بین جوانان دارند و باید تلاش کردن جوانان وارد مساجد شوند.