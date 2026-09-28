به گزارش خبر گزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین کثیرلو در جمع اعضای بسیج حقوقدانان استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین انتظارات از جامعه بسیج حقوقدانان، تلاش برای ارتقای سواد حقوقی و افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود است.

وی ارائه خدمات مشاوره حقوقی به اقشار کم‌برخوردار جامعه را از دیگر زمینه‌های مهم فعالیت بسیج حقوقدانان عنوان کرد و افزود: ارائه مشاوره‌های حقوقی می‌تواند در آگاهی‌بخشی به مردم، کاهش مشکلات حقوقی و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به خدمات حقوقی مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، آن را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: ورود و اقدام به‌موقع در حوزه پیشگیری می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم و تخلفات جلوگیری کند و در این زمینه بسیج حقوقدانان می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو همچنین بر ضرورت شناسایی زمینه‌های فسادزا و علت‌یابی برای مقابله با مظاهر فساد در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: حساسیت نسبت به صیانت از بیت‌المال، محیط زیست و حقوق عامه از دیگر موضوعاتی است که نیازمند احساس مسئولیت مضاعف تمامی مسئولان و مجموعه‌های مرتبط است.

وی حفظ اخلاق حرفه‌ای و رعایت کرامت انسانی در مواجهه با مردم را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: مراجعان باید با رعایت شأن و جایگاه انسانی و به نحو مطلوب مورد تکریم و احترام قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان، قانون‌مداری را رکن اصلی اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: برنامه‌محوری در حوزه‌های مختلف از دیگر عوامل مؤثر در پیشبرد امور است و در این راستا، فعالیت‌ها بر اساس برنامه‌های دقیق و هدفمند دنبال می‌شود.

وی استفاده از فناوری‌های نوین را از دیگر عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: دادگستری استان اردبیل نیز در این زمینه اقدامات شاخصی انجام داده و توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را در راستای بهبود فرآیندهای قضایی و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم دنبال می‌کند.

در پایان این نشست روسای انجمن های تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان معرفی و احکام آنان از سوی رییس کل دادگستری استان تحویل داده شد.