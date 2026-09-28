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۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۴

مهاجرانی:

ایران با تکیه بر مردمش به ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهد

ایران با تکیه بر مردمش به ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهد

سخنگوی دولت تأکید کرد که ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی دوشنبه شب، ششم مهر ۱۴۰۵ در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «مقامات آمریکایی برای چندمین بار ضرب‌الاجلی تازه، این‌بار برای اقتصاد ایران، تعیین کرده‌اند. ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد. پیش از اعلام ضرب‌الاجل تازه، تاریخ انقضای پیش‌بینی‌هایتان را بررسی کنید.»

کد مطلب 6961911

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    نظرات

    • IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
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      پاسخ
      ایستادگی، رمز پیروزی است

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