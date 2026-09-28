به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی دوشنبه شب، ششم مهر ۱۴۰۵ در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «مقامات آمریکایی برای چندمین بار ضرب‌الاجلی تازه، این‌بار برای اقتصاد ایران، تعیین کرده‌اند. ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد. پیش از اعلام ضرب‌الاجل تازه، تاریخ انقضای پیش‌بینی‌هایتان را بررسی کنید.»