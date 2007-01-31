اوراق بهادار اسلامی در بریتانیا به فروش می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، اد بالز وزیراقتصاد بریتانیا در اجلاس سالانه اقتصادی که روز گذشته برگزار شد از توسعه خدماتی خبر داد که براساس قانون شرع اسلام ارائه می شود.

بر اساس گزارش فاینشنال تایمز این لایحه همزمان با بودجه سالانه طی ماه های مارس یا آوریل ارائه خواهد شد و بر اساس آن مؤسسات مالی بریتانیا می توانند اوراق بهادار اسلامی به فروش برسانند.

قوانین دین اسلام مؤمن را از بهره گرفتن و سرمایه گذاری در مشاغلی که به مشروبات الکی یا قمار ارتباط دارد منع کرده است، اما این نوع از اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای مشارکت در سود سهام عمل می کند.

شرکتهایی که اوراق بهادار اسلامی دارند با استفاده از سود آن، که از تجارت حاصل شده به سرمایه گذاران خود سود می دهند.

در اجلاسی که از عصر روز گذشته آغاز و تا امروز ادامه دارد نمایندگانی از صنعت بانکداری اسلامی در بریتانیا، دو نفر از وزرای دولت بریتانیا و چند کارشناس برجسته شرکت دارند .

این اجلاس دو روزه بر پیشرفت بازار اوراق بهادار اسلامی و بین المللی کردن خدمات اقتصاد اسلامی بریتانیا تمرکز خواهد داشت.

اقلیت 8/1 میلیونی مسلمانان بریتانیا از اینکه می توانند از خدمات مطابق شرع در بانکهای اسلامی استفاده کنند ابراز رضایت کرده اند.

بانک لوید تی اس بی به عنوان پنجمین بانک بزرگ بریتانیا خدمات اسلامی مختلفی از وام مسکن تا حسابهای جاری بر اساس قوانین شرع ارائه می دهد.

صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش توسعه یافته، با رشد قابل توجهی رو به رو شده و توجه سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است.

درحال حاضر 300 بانک و مؤسسه مالی اسلامی در سراسر جهان وجود دارد که پیش بینی می شود دارایی آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.